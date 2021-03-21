Комплектацію педагогічного колективу на наступний навчальний рік школи проводять зазвичай в березні. Але чи мають право на відпустку вчителі-пенсіонери, у яких закінчується 30 червня трудовий договір – читайте у матеріалі.

За словами освітнього експерта Володимира Онацького, директори повинні спільно з педагогами визначитись щодо подальших намірів продовження роботи у школі.

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Зазначимо, що сам Онацький виступає категорично проти звільнення вчителів 30 червня без виплати оздоровчого окладу і лише з компенсацією за відпрацьований рік.

Адже звільнений у червні педагог не лише втрачає посадовий оклад (6 – 7 тисяч гривень), який виплачується при наданні щорічної основної відпустки, а й кілька місяців трудового стажу, який потрібен для перерахунку пенсії,

– заявив Онацький.

Адже звільненого у червні вчителя ніхто не прийме на роботу до початку нового навчального року.

Як діяти школі, щоб дотриматися законодавства і вчинити гідно з вчителями-пенсіонерами? Освітній експерт наголосив, що спочатку керівники закладів освіти повинні спільно з педагогами визначитись щодо подальших намірів продовження роботи вчителем у школі.

“Якщо одна зі сторін не бажає надалі співпрацювати з іншою, то ніхто не примусить до такої співпраці”, – сказав Володимир Онацький.

За його словами, щоб вчитель-пенсіонер після закінчення навчального року міг спокійно використати законну відпустку й отримати всі належні кошти та не втрачати стаж, варто продовжити трудовий договір до середини серпня.

Як це зробити? У такому випадку, вчитель має написати заяву про зміну умов трудового договору, а керівник може у квітні видати відповідний наказ.

Тобто педагог пише у заяві: прошу змінити мені умови трудового договору, продовживши його до 27 серпня 2021 року. Своєю чергою керівник школи видає кадровий наказ про зміни умов, продовживши договір до 27 серпня,

– наголосив експерт.

Онацький зазначив: якщо і школа, і працівник бажають надалі співпрацювати, то можна так само продовжити трудовий договір до 27 серпня 2021 року, а потім до 27 серпня 2024 року.

Адже більше, ніж на три роки одразу не можна продовжити трудовий договір з учителем-пенсіонером.

До слова, уряд минулого року ухвалив постанову про збільшення виплат освітянам. Так, вчителі вже з 1 січня 2021 року отримали на 20% більшу зарплату. Водночас з грудня 2021 року зарплати педагогів збільшаться ще на 8,4%.