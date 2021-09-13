Мають вакцинуватися всі: уряд змінив умову роботи шкіл в червоній зоні

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про правила карантину. Тепер для роботи шкіл у червоній зоні має бути вакцинований увесь персонал.

Раніше школам дозволяли працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу.

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Освітні заклади зможуть працювати офлайн

Відтепер школи, дитсадочки та виші у червоній зоні зможуть працювати не дистанційно. Однак 100% персоналу для цього мають пройти повний курс вакцинації, тобто отримати по 2 дози щеплення.

Яка умова для жовтої зони

У жовтій зоні карантину зможуть працювати навчальні заклади, якщо 80% персоналу матимуть хоча б одну дозу щеплення.

Нові правила почнуть діяти через 7 днів після публікації постанови Кабміну.

Що відомо про нові правила карантину

Відтепер COVID-сертифікат буде "жовтий" або "зелений". У ньому міститиметься інформація про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Люди з COVID-сертифікатом звільнятимуться від самоізоляції.

У жовтій зоні обмеження не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть, хоча б один з COVID-сертифікатів. У червоній зоні ця позначка має сягати 100%.

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