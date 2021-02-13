Чи мають школи враховувати схильність учнів до гуманітарних або природничих наук: думка експерта
Зазвичай схильність дитини до технічного чи гуманітарного напрямку визначається за хорошими оцінками в школі. Але освіта зараз змінюється. Тож, чи варто школам звертати реальну увагу на схильність учнів до гуманітарних або точних наук.
Джерело:фейсбук Володимира Співаковського
За словами освітнього експерта Володимира Співаковського, школам не потрібно враховувати схильність дітей до гуманітарних або точних наук.
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Експерти провели наукове дослідження й опитали понад 8 тисяч дорослих людей та учнів. Запитували, чи беруть вони на себе відповідальність за майбутнє школяра, потураючи його схильності до гуманітарних або природничих наук.
Відповідальність на себе взяли:
- 7% педагогів;
- 24% батьків;
- 3% самих школярів.
Хто з вас задоволений тим, що йому нав'язали батьки (якщо таке було)? Річ у тому, що невідомо, яка саме інформація, отримана у школі, потім може стати справою життя,
– заявляє експерт.
Адже часто діти змінюють свої уподобання, цікавляться то одним, то іншим, не пов’язуючи ці спроби з майбутнім. А вже усвідомлений вибір "ким дитина хоче стати" починається з 20 – 22 років.
Експерт запевняє, що все також залежить від того, навіщо ви відправляєте дитину до школи:
- щоб вона там не напружувалася, роблячи тільки те, що легко дається і що подобається?
- чи щоб вона здобула максимум навичок, умінь, знань, волі й характеру, щоб всебічно розвивала себе, що дасть дитині більше шансів зайняти краще місце у житті.
Тому, за словами експерта, поділ на "фізиків" і "ліриків" пішов у далеке минуле. А зараз насправді виграють ті, хто розуміє, що зараз треба швидко орієнтуватися у всьому.
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