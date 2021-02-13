Зазвичай схильність дитини до технічного чи гуманітарного напрямку визначається за хорошими оцінками в школі. Але освіта зараз змінюється. Тож, чи варто школам звертати реальну увагу на схильність учнів до гуманітарних або точних наук.

За словами освітнього експерта Володимира Співаковського, школам не потрібно враховувати схильність дітей до гуманітарних або точних наук.

До теми В Україні деякі школи вирішили не набирати учнів в 10 – 11 класи з 2021: як відреагували в МОН

Експерти провели наукове дослідження й опитали понад 8 тисяч дорослих людей та учнів. Запитували, чи беруть вони на себе відповідальність за майбутнє школяра, потураючи його схильності до гуманітарних або природничих наук.

Відповідальність на себе взяли:

7% педагогів;

24% батьків;

3% самих школярів.

Хто з вас задоволений тим, що йому нав'язали батьки (якщо таке було)? Річ у тому, що невідомо, яка саме інформація, отримана у школі, потім може стати справою життя,

– заявляє експерт.

Адже часто діти змінюють свої уподобання, цікавляться то одним, то іншим, не пов’язуючи ці спроби з майбутнім. А вже усвідомлений вибір "ким дитина хоче стати" починається з 20 – 22 років.

Експерт запевняє, що все також залежить від того, навіщо ви відправляєте дитину до школи:

щоб вона там не напружувалася, роблячи тільки те, що легко дається і що подобається?

чи щоб вона здобула максимум навичок, умінь, знань, волі й характеру, щоб всебічно розвивала себе, що дасть дитині більше шансів зайняти краще місце у житті.

Тому, за словами експерта, поділ на "фізиків" і "ліриків" пішов у далеке минуле. А зараз насправді виграють ті, хто розуміє, що зараз треба швидко орієнтуватися у всьому.