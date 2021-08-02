Чи мають право батьки прийти на урок у школу

Згідно з законом, учасниками освітнього процесу є учні, педагоги, батьки учнів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність, та іінші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.

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Отже, батьки мають право прийти до школи або відвідати урок. Але впливати на освітній процес, втручатись в хід уроку, коментувати чи відволікати інших – недоречно. До того ж, вчитель має право на власну академічну свободу.

Чи можуть батьки прийти на урок дитини під час пандемії? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що МОЗ дозволяє батькам відвідувати школу за умов дотримання протиепідемічних правил безпеки.

Опитування вчителів та батьків

Вчителька Ольга Єременко запитала у батьків та вчителів, як вони ставляться до присутності батьків на уроці.

З’ясувалося, що 90% вчителів сказали, що якщо можна було б уникнути таких зустрічей, вони залюбки скористались б цією можливістю. Окрім того, 60% вчителів негативно ставляться до присутності батьків на уроках.

Водночас понад 70% батьків, якби вони були присутні на уроці, то спостерігали б за дітьми, а не за вчителем. Ще 50% батьків не мають бажання відвідувати уроки.

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Чому вчителям не подобається така ідея? Експертка каже, що більшість педагогів пояснюють свою категоричність певним неприємним досвідом. Так, під час візитів на уроки батьки відволікались на телефонні дзвінки, спілкувались між собою, кликали учнів, давали замість них відповіді, коментували дії вчителя тощо.

У той же час, батьки розповідають, що під час уроків вчителі могли некоректно робити зауваження, підвищувати голос, необ'єктивно виділяти та хвалити лише одного учня в класі, звертались до одних дітей за прізвищем, а до інших на ім'я.

Тож, радимо батькам, які все ж вирішити завітати на урок, з повагою ставитися до роботи вчителів та поводитися виховано, а питання та побажання можна обговорити після уроку.