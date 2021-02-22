Чи мають медсестри у школах проходити атестацію під час карантину

Молодші спеціалісти з медичною освітою, які працюють на посадах медсестер у школах, повинні пройти атестацію. Але зробити це можна протягом шести місяців після закінчення карантину.

Медсестри, які працюють у школах, мають пройти атестацію за спеціальністю "сестринська справа".

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Згідно з наказом МОЗ, у 2020 році атестація (підтвердження) кваліфікаційної категорії медиків перенесли через карантин. Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію молодшого спеціаліста, який спливає у період дії карантину, подовжується на один рік.

Але медсестри у школах мають право атестуватись у шестимісячний строк після закінчення карантину.

Зазначимо, що під час навчання школярі повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я.

Зокрема, медичне обслуговування може здійснюватися медиками, які входять до штату таких закладів освіти. А у випадку відсутності у школі медпрацівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медобслуговування.

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