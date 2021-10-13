Чи мають батьки купувати друковані зошити дітям на навчання: пояснення

Днями учня другого класу з школи Сумської області зацькували через те, що він один не мав друкованих зошитів. Проте юристи наголошують, що друковані зошити для учнів не є обов'язковими і батьки не повинні їх купувати.

Що відомо про булінг учня

Другокласник Нестор вчиться у Глухівській школі. До його мами звернулися вчителі, щоб вона купила друковані зошити для дитини з трьох предметів. Але жінка вирішила їх не купувати, адже для НУШ вони не є обов'язковими.

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Після цього її дитину почали цькувати. І на уроці в той час, поки весь клас працював на уроці з друкованими зошитами, Нестор просто сидів, нічого не роблячи.

Я пішла зразу ж до директора. Сказала, що є норма. Отримала відразу ж обіцянку, що все буде в законних нормах і все буде вирішено,

– каже жінка.

Після цього друковані зошити перестали використовувати. Всі самостійні учні почали писати в звичайному зошиті від руки. Однак, вчителька почала принижувати Нестора у присутності всіх однокласників.

"Змушували писати на листочках, кажучи, що мама проти. Мовляв, ми тепер пишемо самостійно на листочках ручкою. Витрачаємо 15 хв свого часу. Нам нудно, а в зошитах було цікаво і весело", – додає мама.

Директор Глухівської школи №3, де вчиться хлопчик, Едуард Олексійович запевнив, що там вже надіслали відповідну заяву до поліції. Випадок булінгу розслідують. Поки вчителька продовжує працювати.

Якщо її провину доведуть, то їй загрожує адміністративне покарання – штраф до двох тисяч гривень або громадські роботи.

Чи мають батьки купувати друковані зошити

У МОН вкотре наголосили, що друковані зошити можуть використовуватися в навчанні, але вони – не обов’язкові.

Якщо відштовхуватись від слова "повинні чи не повинні", то не повинні. Будь-які додаткові матеріали – це воля самих батьків. Вчителі можуть щось рекомендувати додатково використовувати, але це не може бути умовою навчання дітей,

– каже керівник шкільної освіти Юрій Кононенко.

Юрист громадської організації "Батьки SOS" додає, що якщо через відмову батьків купувати друковані матеріали починається булінг, то потрібно захищати своїх дітей.

"Є затверджений МОН порядок реагування на випадки булінгу. Вже є роз'яснення до цього порядку. Батькам достатньо подати заяву директору. Директор протягом доби повідомляє поліцію, що до нього надійшла така заява. Скликає засідання постійно чинної комісії, – пояснив він.

Друковані зошити у школах необов’язкові: