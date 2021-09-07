Чи має право вчитель вигнати дитину з уроку, та що в такому випадку робити батькам

В українських школах часто зустрічаються випадки, що вчителі можуть вигнати учня з класу чи змусити стояти до кінця уроку через погану поведінку. Чи мають вони на це право т ащо робити батькам у таких випадках – читайте у статті.

Експерти розповіли юридичні аспекти потенційно можливої ситуації. Перш за все, варто пам’ятати, що вчителі не можуть порушувати права учнів на здобуття освіти.

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Чи може вчитель вигнати дитину з уроку

За словами юристів, вчитель не може цього робити. Адже згідно зі статтею "Право на освіту", кожен має право на якісну та доступну освіту.

Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України,

– кажуть юристи.

Окрім того, в статті "Заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти" йдеться про те, що учні не повинні зазнавати жодних форм дискримінації, зокрема мати будь-які обмеження в освітньому процесі.



Дитину не мають права вигнати з уроку / Фото "Батьки SOS"

Таким чином, будь-які обмеження щодо участі учня в навчанні є неприпустимими.

Що робити батькам, якщо вчитель вигнав дитину з класу

Експерти радять одразу повідомити про випадок директора школи. Після цього варто ініціювати розгляд питання про притягнення педагога до дисциплінарної відповідальності.

А якщо дитину взагалі не пустили на урок? В такому випадку батьки можуть звернутися зі скаргою до директора школи та/або до органів управління освітою, яким підпорядковується заклад освіти.

У разі підтвердження порушення права на освіту на винних осіб закладу можуть бути накладені дисциплінарні стягнення – від догани до звільнення.



Дитину не можуть не допустити до уроку / Фото "Батьки SOS"

Чи можуть батьки бути присутніми на уроці дитини

Статті № 25 "Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів" наголошує, що батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

Таким чином, нормою закону передбачено право батьків бути присутніми на уроках своєї дитини. Для цього вони мають звернутися до директора школи із письмовою заявою про бажання бути присутнім на уроках дитини, зазначаючи дату та назву такого заняття.



До слова, 6 вересня у полтавській школі №11 19-річна дівчина До слова, 6 вересня у полтавській школі №11 19-річна дівчина зайшла до приміщення та з арбалета поранила двох вчителів. Одній з вчительок стріла наскрізь пробила руку, а іншій – влучила в спину. Згодом у соціальних мережах оприлюднили фото зловмисниці. Подивитися їх можна за цим посиланням

Важливо! За законом не можна забороняти батькам відвідувати заклад освіти, де вчаться їхні діти, а також бути присутніми на уроках своїх дітей.