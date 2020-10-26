У Міністерстві юстиції пояснили, за яких умов можна проводити фото- чи відеозйомку учасників освітнього процесу. Зазначимо, що окремих норм в українському законодавстві немає.

Тож, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

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Проте це право обмежене правом особи на повагу до приватного життя. У Мін’юсті нагадали, що є загальне правило, що здійснення фотозйомки особи має здійснюватися за її згодою.

Але є виняток із цього правила, коли не потрібно отримувати згоду на фото-, відеознімання, – це зйомка у публічних місцях: на вулиці, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Але, якщо батьки дитини заперечують проти зйомки, то таку зйомку потрібно припинити.

Крім того, батьки можуть спочатку погодитися на знімання дитини на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, а потім вимагати припинення їх публічного показу в тій частині. І це обов’язково виконується, однак, тоді батьки повинні відшкодувати витрати, пов'язані з демонтажем запису.

Але чи має право учень проводити фото-, відеозйомку вчителя у школі? У Міністерстві юстиції наголошують, що знімання однокласників, інших учнів і вчителів бажано проводити за їх згоди. Водночас це не повинно заважати проведенню уроку і відволікати учнів від навчання, а також порушувати дисципліну в школі.

Також якщо щодо дитини або вчителя вчиняються протиправні дії і зйомка ведеться з метою їх фіксації, то така зйомка може визнаватися допустимою.

Додамо, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов теж не бачить перепон для того, аби студенти або учні оприлюднювати відео з інцидентами, коли викладачі на робочому місці ведуть себе непрофесійно.