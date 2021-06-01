У розробці оригінальна освітня платформа, яка допоможе батькам навчити дітей керувати грошима з наймолодшого віку. Стартапу вже вдалось зібрати 430 тисяч доларів США для запуску.

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Деталі стартапу

Платформа фінансової освіти призначена для сімей та використовує інноваційний підхід у навчанні за допомогою технологій. Батьки та діти отримуватимуть практичний досвід управління грошима, і Treasure – єдиний у Канаді ресурс, який дозволяє відкрити власний банківський рахунок для неповнолітніх.

Платформа Treasure ще на стадії розробки / Скриншот сайту Treasure

Шкільні програми, на думку засновників, приділяють недостатньо уваги темам грошей, а можливостей ефективно навчити дитину фінансам існує, насправді, не так вже й багато.

Тому Treasure міститиме й теоретичну інформацію, яка буде цікавою як для дорослих, так і для дітей. В основі розробники заклали базові принципи заощаджень, витрат, інвестицій, благодійних внесків та фінансових можливостей.

Метою стартапу є забезпечення фінансового добробуту майбутніх поколінь, їх підготовка до дорослого та самостійного життя.

Порада! Поглиблюйте знання ваших дітей про гроші за допомогою навчальних матеріалів, доступних в інтернеті. Роздрукувати їх допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.