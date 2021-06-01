У розробці оригінальна освітня платформа, яка допоможе батькам навчити дітей керувати грошима з наймолодшого віку. Стартапу вже вдалось зібрати 430 тисяч доларів США для запуску.
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Деталі стартапу
Платформа фінансової освіти призначена для сімей та використовує інноваційний підхід у навчанні за допомогою технологій. Батьки та діти отримуватимуть практичний досвід управління грошима, і Treasure – єдиний у Канаді ресурс, який дозволяє відкрити власний банківський рахунок для неповнолітніх.
Платформа Treasure ще на стадії розробки / Скриншот сайту Treasure
Шкільні програми, на думку засновників, приділяють недостатньо уваги темам грошей, а можливостей ефективно навчити дитину фінансам існує, насправді, не так вже й багато.
Тому Treasure міститиме й теоретичну інформацію, яка буде цікавою як для дорослих, так і для дітей. В основі розробники заклали базові принципи заощаджень, витрат, інвестицій, благодійних внесків та фінансових можливостей.
Метою стартапу є забезпечення фінансового добробуту майбутніх поколінь, їх підготовка до дорослого та самостійного життя.