60% випускників отримуватимуть профосвіту, решта – вищу: МОН готує новий законопроєкт

Освітній комітет Верховної Ради розробляє законопроєкт щодо зміни концепції професійно-технічної освіти в Україні. Планується, що в майбутньому 40 – 60% випускників будуть отримувати професійну освіту, і лише решта — вищу освіту.

Заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук розповів, що вони зараз працюють над створенням закону про професійну освіту.

До теми Як зареєструвати електронний кабінет вступника у 2021 році: інструкція та нововведення

Він запевнив, що більшість українських школярів хочуть вступати до університетів, але це не завжди потрібно.

На сьогодні практично 80% випускників шкіл хочуть йти в університет. Дуже часто вони не розуміють, навіщо їм потрібен виш. 4 – 6 років в університеті, і потім ти виходиш фахівцем. Але це довгий час навчання,

– сказав Гарбарук.

За його словами, держава або батьки вкладають гроші в студента, але часто, перспективи працевлаштування неясні.

Тому у МОН готують новий законопроєкт. Він передбачає, щоб у майбутньому від 40% до 60% випускників отримували професійну освіту, а решта – вищу.

“У ньому навіть немає слова "технічна", тому що формулювання "професійно-технічна освіта" відживає своє. Саме професійну освіту", – додав Гарбарук.

До слова, українські університети оновили ціни на навчання у 2021 році. Так, рік навчання на контракті тепер коштуватиме дорожче на 10%, і ціни щороку зростатимуть.