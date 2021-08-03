Згідно з переліком чиновників, які мають складати мовний іспит, серед них і керівники закладів освіти всіх форм власності, і педагогічні, науково-педагогічні чи наукові працівники.

До теми В Україні видали перші сертифікати з володіння державною мовою: фото та деталі

Експерт з місцевого самоврядування проєкту DECIDE Cергій Яцковський розповів, що раніше не було передбачено документу, що підтверджує володіння державною мовою.

Але з 16 липня 2021 року в дію вступив закон про функціонування української мови як державної, тож тепер керівники закладів освіти всіх форм власності мають засвідчувати рівень володіння державною мовою державним сертифікатом.

Як відомо, закон має вищу силу за наказ МОН. Тож, враховуючи норми статті, тепер претендент на посаду директора школи повинен надавати документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою,

– пояснив Cергій Яцковський.

Також експерт зазначив, що усі територіальні громади мають врахувати дані зміни та внести відповідні зміни в положеннях про конкурс на посаду директора школи.

Хто має складати іспит на рівень володіння державною мовою та яким він буде – читайте у статті.

До слова, уряд дозволив школам працювати під час карантину, якщо щонайменше 80% персоналу будуть вакциновані від COVID-19. Водночас школи, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.