Писала про "карателів": мати проросійського бойовика влаштувалась в український виш
Джерело:"Вільне радіо"
Ольга Чорна викладає у місті Бахмут в Горлівському інституті іноземних мов. А ще кілька років тому вона проводила пропагандистські заняття в ОРДО.
Жінка також поширювала в соцмережах антиукраїнські публікації. Ба більше, син жінки був проросійським бойовиком, який загинув під час визволення Бахмута.
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Проводила уроки політінформації в ОРДЛО
Директор інституту Євгенія Білицька розповіла, що Ольга Чорна справді працює в них культорганізатором. Вона також додала, що не бачить ніяких перепон для працевлаштування жінки, а вирішувати ситуацію з Ольгою Чорною повинні правоохоронці, а не адміністрація вишу.
У мережі є відео так званого "міністерства інформації" самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу. Воно називається "Урок політінформації в МОУ № 5 міста Донецька". Там Ольга Чорна говорить пропагандистські висловлювання на тлі символіки псевдореспубліки.
Сюжет про урок Ольги Чорної в ОРДЛО: дивіться відео
Окрім того, на уроці вона каже учням, що "ми повинні знати, чим живе наша республіка".
Наразі Ольга Чорна викладає у Бахмуті – на українській території. Однак у її соцмережах багато пропагандистських публікацій. До речі, є також фото з забороненою в Україні символікою.
Чорна внесена у базу "Миротворця"
Ольга Чорна внесена в базу "Миротворця" як пособник терористів так званої "ДНР", а також за антиукраїнську пропаганду та агітацію.
Окрім того, вона є матір'ю загиблого "ополченця". Її син Сергій Іочков на прізвисько Велес був проросійським бойовиком. У 2014 році він брав участь в окупації Артемівська, який пізніше перейменували в Бахмут. Загинув під час його визволення.
"Душа моя сумом смертельним! 7 червня загинув мій син Сергій, загинув як герой, захищаючи свій край, своє місто від карателів", – написала тоді жінка в соцмережах.Зверніть увагу! Директор департаменту освіти Донецької ОДА Тетяна Сідашева заявила у коментарі, що правоохоронні органи повинні розбиратися в цій ситуації.
Журналісти видання намагались взяти коментар у самої Чорної, адже директорка вишу обіцяла передати їхні контакти вчительці. Однак та з виданням не зв'язалась.
Коротко про останні подібні інциденти
- У квітні 2021 року на Харківщині прикордонники викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з проросійськими бойовиками на Донбасі. Вони прямували з тимчасово окупованих територій через Росію в Україну.
- Того ж дня на Харківщині СБУ затримала автобуси з тітушками, які мали дестабілізувати ситуацію у регіоні. Відомо, що їх замовила проросійська політична сила України.
- Детальніше про те, як діти на окупованих територіях намагаються долати пропаганду читайте тут.