Жінка також поширювала в соцмережах антиукраїнські публікації. Ба більше, син жінки був проросійським бойовиком, який загинув під час визволення Бахмута.

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Проводила уроки політінформації в ОРДЛО

Директор інституту Євгенія Білицька розповіла, що Ольга Чорна справді працює в них культорганізатором. Вона також додала, що не бачить ніяких перепон для працевлаштування жінки, а вирішувати ситуацію з Ольгою Чорною повинні правоохоронці, а не адміністрація вишу.

У мережі є відео так званого "міністерства інформації" самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу. Воно називається "Урок політінформації в МОУ № 5 міста Донецька". Там Ольга Чорна говорить пропагандистські висловлювання на тлі символіки псевдореспубліки.

Сюжет про урок Ольги Чорної в ОРДЛО: дивіться відео

Окрім того, на уроці вона каже учням, що "ми повинні знати, чим живе наша республіка".

Наразі Ольга Чорна викладає у Бахмуті – на українській території. Однак у її соцмережах багато пропагандистських публікацій. До речі, є також фото з забороненою в Україні символікою.

Чорна внесена у базу "Миротворця"

Ольга Чорна внесена в базу "Миротворця" як пособник терористів так званої "ДНР", а також за антиукраїнську пропаганду та агітацію.

Окрім того, вона є матір'ю загиблого "ополченця". Її син Сергій Іочков на прізвисько Велес був проросійським бойовиком. У 2014 році він брав участь в окупації Артемівська, який пізніше перейменували в Бахмут. Загинув під час його визволення.

"Душа моя сумом смертельним! 7 червня загинув мій син Сергій, загинув як герой, захищаючи свій край, своє місто від карателів", – написала тоді жінка в соцмережах.

Зверніть увагу! Директор департаменту освіти Донецької ОДА Тетяна Сідашева заявила у коментарі, що правоохоронні органи повинні розбиратися в цій ситуації.

Журналісти видання намагались взяти коментар у самої Чорної, адже директорка вишу обіцяла передати їхні контакти вчительці. Однак та з виданням не зв'язалась.

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