Матері навчають своїх дітей більше, ніж татусі – дослідження

Батьки на рівні з учителями у школах займаються навчанням дітей. Вони виховують у них базові цінності, а також розповідають про головні аспекти життя, які згодом малеча пізнає на практиці.
Однак нещодавнє дослідження американського фонду NFEC показує, що більшість батьків не приділяє достатньої уваги фінансовій освіті дітей. Більше у відсотковому співвідношенні таки обговорюють теми грошей зі своїми малюками матері, ніж тати.
До теми Можливості та ризики: 5 причин зайнятися фінансовою освітою
Деталі дослідження
З 28 квітня до 4 травня було опитано 1 040 респондентів повнолітнього віку. Єдине запитання звучало "Хто з батьків навчив тебе більше про гроші та особисті фінанси?".
Відсотково відповіді розподілились таким чином:
- мама – 23,7%;
- тато – 22,6%;
- жоден з батьків – 53,7%.
Цікаво, що відповідь "жоден з батьків" найчастіше обирали представники вікової категорії від 18 до 24 років, де частка цього варіанту сягнула 57,3%.
Слід додати, що складні фінансові обставини у дорослому житті часто пов'язують із табуюванням теми грошей між дітьми та їх батьками ще змалку.
На думку експертів, батьки є найпершими та найвпливовішими фінансовими радниками своїх малюків.