Матері навчають своїх дітей більше, ніж татусі – дослідження

Батьки на рівні з учителями у школах займаються навчанням дітей. Вони виховують у них базові цінності, а також розповідають про головні аспекти життя, які згодом малеча пізнає на практиці.

Однак нещодавнє дослідження американського фонду NFEC показує, що більшість батьків не приділяє достатньої уваги фінансовій освіті дітей. Більше у відсотковому співвідношенні таки обговорюють теми грошей зі своїми малюками матері, ніж тати.

До теми Можливості та ризики: 5 причин зайнятися фінансовою освітою

Деталі дослідження

З 28 квітня до 4 травня було опитано 1 040 респондентів повнолітнього віку. Єдине запитання звучало "Хто з батьків навчив тебе більше про гроші та особисті фінанси?".

Відсотково відповіді розподілились таким чином:

мама – 23,7%;

тато – 22,6%;

жоден з батьків – 53,7%.

Цікаво, що відповідь "жоден з батьків" найчастіше обирали представники вікової категорії від 18 до 24 років, де частка цього варіанту сягнула 57,3%.

Слід додати, що складні фінансові обставини у дорослому житті часто пов'язують із табуюванням теми грошей між дітьми та їх батьками ще змалку.

На думку експертів, батьки є найпершими та найвпливовішими фінансовими радниками своїх малюків.