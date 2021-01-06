Реєстрація на пробне ЗНО вже розпочалася. За день сайти регіональних центрів отримали понад тисячу заяв про участь у пробному тестуванні. Які предмети обирають учні – читайте у матеріалі.

Учасники найбільше обирають для проходження пробного ЗНО тест з математики. Про це свідчать статистичні дані з першого дня реєстрації, повідомляє пресслужба МОН.

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Так, пробний тест з математики вже планують скласти 343. Другий за популярністю є тест з англійської мови — 240 заяв. Водночас новий тест з української мови вирішили складати 164 учасника, а традиційний тест з української мови і літератури – 141 учасник.

Скільки учасників та які предмети зареєструвалися:

українська мова і література – 141;

українська мова – 164;

історія України – 87;

математика – 282;

математика (завдання рівня стандарту) – 61;

фізика – 20;

географія – 29;

біологія – 47;

хімія – 9;

англійська мова – 240;

німецька мова – 74;

французька мова – 3.

Що відомо про пробне ЗНО

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 19 січня включно. Саме пробне тестування зі всіх предметів відбудеться 10 квітня.

Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість складання одного пробного тесту коливається від 195 до 255 грн в залежності від регіону проживання учасника.

Але цього року через пандемію кожний учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Але згодом учасники зможуть завантажити тестові зошити зі всіх цих предметів і пройти тестування вдома.