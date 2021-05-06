Всі учителі є творчими людьми, однак недооцінюють себе, – вчитель математики зі Львова

Євген Пенцак є професійним фінансистом і економістом. Донедавна протягом семи років чоловік викладав математику у Львівському фізико-математичному ліцеї.

Однак зарплати вчителя на утримання сім'ї Євгену не вистачало, тому він у вільний від роботи час займався монтуванням підвісних стель. Зараз чоловік живе за правилом золотого трикутника, завдяки якому став фінансово незалежним.

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Що відомо про колишнього вчителя математики

Сьогодні Євген Пенцак є керівником магістерської програми з бізнес-аналітики та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи, а також відомим експертом з фінансів.

У минулому чоловік став співорганізатором відомого учнівського математичного конкурсу "Кенгуру" та співзасновником інтелектуальної гри Thinkers, яку зараз перекладено англійською та польською мовами, і яка сьогодні виходить на міжнародні ринки.

Завдяки Міжнародному фонду "Відродження" вчитель зміг вступити до Лозаннського університету у Швейцарії, де познайомився з багатьма фінансистами та економістами, зокрема із Жаном Тіролем, який згодом став Нобелівським лауреатом.

Безліч тамтешніх фахівців мали не один, а кілька напрямків діяльності, які складалися у так званий "золотий трикутник".

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В чому полягає суть золотого трикутника

У розпорядженні кожної людини є час, і кожен повинен вміти ефективно управляти цим ресурсом. На думку Євгена, вчителям не варто обирати максимальну кількість годин у школах, адже ця робота є малооплачуваною.

Натомість треба займатися репетиторством, надавати консультативні послуги або зайнятися власним бізнесом. Будь-яке заняття має бути максимально ефективним з огляду економічної теорії, тобто треба витрачати якнайменше часу заради якнайбільшого прибутку.

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Золотий трикутник має підбиратися індивідуально, однак повинен відповідати всім 5 стратегіям життя:

Живучості . Людина вчиться витримувати всі виклики життя і рухається далі.

. Людина вчиться витримувати всі виклики життя і рухається далі. Рухомості . Людина намагається крутити педалі з усіх сил, щоб не впасти, бути максимально стійкою та ефективною.

. Людина намагається крутити педалі з усіх сил, щоб не впасти, бути максимально стійкою та ефективною. Робастності . Іншими словами – стратегія гіперстійкості, коли людина навчилася бороти бар'єри, які створюють обставини.

. Іншими словами – стратегія гіперстійкості, коли людина навчилася бороти бар'єри, які створюють обставини. Гнучкості . Здатність адаптовуватися до невідворотних глобальних змін.

. Здатність адаптовуватися до невідворотних глобальних змін. Антикрихкості. Коли людина вміє застрахувати себе від провалу іншими, максимально невразливими галузями роботи та життя.

Щоб бути стійкішим, гнучкішим та невразливим, кожному й потрібен "золотий трикутник", адже що б не трапилось з одним видом діяльності, подушку безпеки надасть другий чи третій.