Шкарлет пояснив, що навчання на літо продовжили лише в тих школах, де використовували канікули або не витримали норми щодо тривалості та виконання освітньої програми.

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За його словами, навчання продовжили на недовгі періоди, адже згідно із законодавством, навчальний процес має тривати 175 робочих днів.

Але масового продовження навчання, щоб забрати у дітей літні канікули, не буде. По-перше, це законодавчо заборонено. По-друге, на сьогодні є у "Всеукраїнській школі онлайн" можливості для вчителя і учня,

– запевнив міністр освіти.

Шкарлет наголосив, що вчитель має відтестувати і подивитися особисту траєкторію кожного свого учня і визначити, де в нього є провали, де він щось недовчив. Для того, щоб потім індивідуально з ним позайматися.

Де діти будуть навчатися влітку

До слова, школи у кількох містах України вирішили продовжити термін навчального року ще в червні для школярів.

В яких областях школи продовжили навчання на літо:

у Сумах – до 11 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

у Харкові – до 5 червня;

пoчаткoві шкoли в Кропивницькому – дo 7 абo навіть 14 чеpвня;

деякі школи Дніпра – до 28 травня, до 11 червня та навіть до кінця червня;

у Херсоні – до 10 червня;

на Волині – до 30 травня, до 4 та 16 червня;

у Чернігові – до 4 червня.