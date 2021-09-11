Масове отруєння школярів у Хмельницькому: за справу взялась поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через масове отруєння учнів початкової школи у Хмельницькому. Кількість постраждалих зросла до понад 90 школярів.

Правоохоронці повідомили, що вже призначили низку експертиз. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

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У Нацполіції розповіли: повідомлення про перших 4 госпіталізованих правоохоронці отримали ще 7 вересня. Відтоді кількість госпіталізованих зросла. Окрім того, збільшилася кількість дітей, які лікуються вдома.

Станом на 10 вересня внаслідок отруєння постраждали 92 дитини. До правоохоронців звернулися понад 30 батьків.

Навчальний заклад тимчасово перейшов на дистанційний режим навчання. Експерти вже взяли необхідні проби їжі та продуктів. Також необхідні аналізи здали працівники навчального закладу, які відповідальні за приготування їжі.

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