Працівників навчальних закладів обстежуватимуть на те, чи є вони носіями золотистого стафілококу. Відповідне рішення ухвалили після резонансного отруєння у Хмельницькому.
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Бригади працюватимуть по всій країні
Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад. Бригади будуть працювати по усій території країни,
– написав міністр.
У МОЗ обіцяють, що відпрацюють механізми посилення контролю за медоглядами працівників. Президент Зеленський дав доручення Держспоживслужбі, МОЗ, Мінекономіки та Міносвіти розробити юридичний механізм раптових перевірок.
Як відреагував на випадок у хмельницькій школі Сергій ШкарлетМіністр освіти вже теж пообіцяв раптові перевірки у школах через випадок масового отруєння. Також він розкритикував органи місцевого самоврядування, які не повідомили МОН про інцидент.
До теми Масове отруєння школярів у Хмельницькому: за справу взялась поліція
Коротко про отруєння учнів у Хмельницькому
- До лікарень 5 вересня з симптомами отруєння спочатку кілька учнів початкової школи.
- Вже за кілька днів кількість хворих наблизилась до сотні.
- Заклад перейшов на дистанційне навчання.
- Золотистий стафілокок виявили одразу у 4 працівників харчоблоку.
- Поліція порушила кримінальне провадження.
Текст публікації Віктора Ляшка: