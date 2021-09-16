Працівників навчальних закладів обстежуватимуть на те, чи є вони носіями золотистого стафілококу. Відповідне рішення ухвалили після резонансного отруєння у Хмельницькому.

Раніше В ОП рекомендують відсторонити директора школи в Хмельницькому, де отруїлися діти

Бригади працюватимуть по всій країні

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад. Бригади будуть працювати по усій території країни,

– написав міністр.

У МОЗ обіцяють, що відпрацюють механізми посилення контролю за медоглядами працівників. Президент Зеленський дав доручення Держспоживслужбі, МОЗ, Мінекономіки та Міносвіти розробити юридичний механізм раптових перевірок.

Як відреагував на випадок у хмельницькій школі Сергій Шкарлет Міністр освіти вже теж пообіцяв раптові перевірки у школах через випадок масового отруєння. Також він розкритикував органи місцевого самоврядування, які не повідомили МОН про інцидент.

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Коротко про отруєння учнів у Хмельницькому

До лікарень 5 вересня з симптомами отруєння спочатку кілька учнів початкової школи.

Вже за кілька днів кількість хворих наблизилась до сотні.

Заклад перейшов на дистанційне навчання.

Золотистий стафілокок виявили одразу у 4 працівників харчоблоку.

Поліція порушила кримінальне провадження.

Текст публікації Віктора Ляшка:

Раптові перевірки – візити для раптового обстеження працюючих на предмет носійства золотистого стафілококу будуть відновлені.



Таке рішення було прийнято за результатами наради у Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації навколо факту масового отруєння дітей у Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 "Школа-дитячий садок".

Як показало розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.



Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад. Бригади будуть працювати по усій території країни.



Президент України доручив Мінекономіки, МОЗ, МОН та Держпродспоживслужбі відпрацювати юридичні механізми проведення зазначених раптових перевірок.