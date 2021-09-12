Масове отруєння у Хмельницькому: у лікарні досі залишаються 15 людей

Наразі на лікарняних ліжках перебувають 15 постраждалих внаслідок масового отруєння у Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні. Серед них – 14 дітей та дорослий.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що усі постраждалі перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

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Попередній діагноз – ротавірусна інфекція.

Окрім того, на амбулаторному лікуванні перебувають ще 78 постраждалих. Їхній стан оцінюють як легкого ступеня тяжкості.

За даними рятувальників, наразі фахівці проводять усі необхідні протиепідеміологічні заходи.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Пресслужба Нацполіція повідомила, що через інцидент у Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні відкрили кримінальне провадження. Мовиться про ймовірне порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

До правоохоронців звернулися вже понад 30 батьків постраждалих.

Через масове отруєння вже призначили низку експертиз. Зокрема, взяли необхідні проби їжі та продуктів.

За даними департаменту освіти і науки Хмельницької міськради, Держпродспоживслужба вже направила до цієї школи своїх спеціалістів.

Перші скарги на погане самопочуття від учнів закладу надійшли ще 7 вересня. Левова частка постраждалих – учні 1 – 4 класів.