Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що усі постраждалі перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

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Попередній діагноз – ротавірусна інфекція.

Окрім того, на амбулаторному лікуванні перебувають ще 78 постраждалих. Їхній стан оцінюють як легкого ступеня тяжкості.

За даними рятувальників, наразі фахівці проводять усі необхідні протиепідеміологічні заходи.

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