Заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук заявив, що батьки мають самі купити дітям маски до школи, як і інше шкільне обладнання.

Про це під час онлайн-конференції "Від викликів до можливостей", передає пресслужба МОН.

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Гарбарук вважає, що захисні маски входять до переліку того, що батьки мають купити для своєї дитини до школи, як зошити, олівці, фарби тощо.

А якщо у батьків немає змоги купити маски, то їх можна пошити з марлі. "Ми з донькою так і зробили, просто заради цікавості, розмальовували посмішками, тому це запам’ятається школяреві як приємне проведення часу", – додав він.

Водночас, за словами Гарбарука, забезпечувати школи усім необхідним мають органи місцевої влади, а не батьки. "Ніхто не має права вимагати додаткових платежів. Якщо вчитель наполягає здавати кошти, треба звертатися до директора школи", – підсумував чиновник.

До слова, у МОН раніше наголошували, що забепечити школи масками та антисептиками має засновник школи – міські або районні ради.



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Щодо святкування першого вересня Гарбарук запевнив, що школам варто утриматися від загальних масових акцій, щоб не наражати дітей на небезпеку.

"Що ж до 1 вересня, не варто проводити лінійок, збирати в одному місці багато людей. Краще привітати дитину вдома та на першому уроці. Вчителі поговорять з учнями про нові умови перебування у школі, про безпеку. Головне нині — подбати про здоров’я", – наголосив він.