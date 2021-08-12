Мер Івано-Франківська пропонує видавати премії вчителям, які будуть вакцинуватися від COVID-19

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує стимулювати педагогів вакцинуватися від COVID-19. Тож вчителі та вихователі можуть отримати премію, якщо пройдуть курс щеплення.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, в місті є школи, де понад 90% вчителів вакцинувалися, а є заклади освіти, де отримали щеплення менше 30% освітян.

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Марцінків каже, що у школах і садочках треба збільшити кількість вакцинованих педагогів, щоб ми не переходили на дистанційне навчання.

Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть – це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати преміями тих вчителів та вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися – отримаєш премію від міста,

– запевнив Марцінків.

Він каже, що йдеться про стимул в рамках законодавства. На його думку, треба правильно стимулювати і мотивувати педагогів.

Раніше у міськраді Івано-Франківська повідомляли, що кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19. А в садочках вихователі відмовляються від щеплення ще частіше. Так, 31% освітян взагалі відмовилися від щеплення, 21% педагогів вагаються, чи будуть його робити.

До слова, в Україні наразі вакцинація вчителів проти коронавірусу добровільна. Педагогів не змушують щеплюватися, але уряд видав постанову, згідно з якою, в помаранчевій та червоній зоні зможуть працювати лише ті заклади освіти, в яких буде вакциновано понад 80% вчителів.

А міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.