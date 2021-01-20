Вчителі у кожній країні мають на роботі певні переваги та недоліки. І хоча педагоги часто діляться позитивним досвідом роботи за кордоном, не завжди воно краще за українське.

Так, українська вчителька деякий час пропрацювала в американській молодшій школі та розповіла виданню Gazeta.ua шокуючу історію викладання.

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Зазначимо, що педагогиня з Волині переклала свій український диплом в США, завдяки чому могла викладати для учнів 1 – 6 класах.

Ірина спочатку влаштувалася у молодшу школу в Х'юстоні. Там вона була єдина біла вчителька серед темношкірих дітей, які реагували на неї неадекватно. До того ж, у школі вчилося багато дітей з неблагополучних родин.

Нормальним було, якщо батько дитини сидів у в’язниці, а дитину виховували бабуся з дідусем. Дисципліна і рівень виконання завдань були на жахливому рівні. Окрім того, в школі по відношенню до дітей була повна безкарність,

– сказала вчителька.

Так, одного разу учень другого класу приніс на урок заборонену марихуану, а йому за це на 2 дні заборонили відвідувати школу.

Як вчителів беруть на роботу? Українка розповіла, що з кожним вчителем школа підписує контракт на рік, який переглядатимуть по закінченню терміну на продовження чи розірвання договору.

Ірина викладала математику у 4 класі. Колектив не підтримував з нею привітну комунікацію. А головним критерієм роботи вчителя були тести, які писали учні.

Цікаво, що у школі не було стабільного розкладу уроків. "Могли послати на урок будь- куди: то до 2 класу, то до найменших школярів. Завчасно про це ніколи не попереджали, тому для мене це було дуже стресово", – додала Ірина.



Українка Ірина, яка викладала в школі Техасу / Фото Gazeta.ua

Яку зарплату отримують вчителі? За словами українки, зарплата вчителя в США складає близько 50 тисяч доларів на рік. Додамо, що річний бюджет українського вчителя у середньому становить 4-4,5 тисячі доларів.

Ірина розповіла, що четвертокласників майже не випускали на вулицю. А в їдальню ходили всі під наглядом вчителя.

Іноді велику перерву в учня забирали за погану поведінку. В цей час змушували дитину сидіти за партою, щось читати чи тихо сидіти. «Я якось вирішила вивести дітей надвір, бо в той день вели себе добре, але директор не дозволив,

– сказала вчителька.

Українка розповіла, що контракт на наступний рік вона не отримала. А через деякий час пішла у декрет, тому після нього повертатися до школи вже не хотіла.

Але вчителька додала, що не всі школи такі там погані. Так, є заклади освіти з нормальними бюджетами і хорошими учнями, але влаштуватись туди складніше.