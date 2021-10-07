Хлопчик розповідав, що однокласники працюють у друкованих зошитах, а він нічого не робить. Про це заявила мама школяра Аліса Ковальова.

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Однокласники цькують хлопчика

Ковальова спілкувалась з директором школи Едуардом Маринченком. Жінка зазначила, що вчителька дискримінує дитину за майновою ознакою. Крім того, діти не змушені займатись за матеріалами, які купили батьки. Директор начебто запевнив, що такого більше не трапиться. Однак, за словами матері, потім викладачка Наталія Білевщук стала виривати з зошитів кольорові листки та роздавати дітям, а сину жінки вона ксерила завдання та давала чорно-білу копію. Діти сміються з сина, кажуть, що у них красиві листочки, а у сина чорно-білий, значить, мама його не любить, не купила йому гарний зошит,

– розповіла Ковальова.

Ба більше, так само почала робити й вчителька англійської мови. Вчителі, як каже мама школяра, не хочуть обговорювати з нею ситуацію.

Конфлікт виник давно

Ковальова розповіла, що конфлікт із викладачкою Білевщук у неї виник ще минулого року.

Вчителька нібито на день святого Миколая роздала дітям подарунки "від Миколая", куплені батьками. Також вона сину жінки дала маленьку шоколадку, попри те, що йому солодкого не можна. Мама просила викладачку під час занять подарунки не роздавати.

Тоді вчителька отримала догану за ці та інші дисциплінарні проступки.

Маму просили "не виносити сміття з хати"

За словами Ковальової, після конфлікту з подарунками, їй писали, що не варто було "виносити сміття з хати". Тому жінка понад 5 разів зверталась до директора щодо проблеми.

"Я ось і думаю, невже ненависть особисто до мене сильніша в цих вчителів, аніж педагогічна етика? Адже з таких ось начебто незначних речей і народжується булінг у школі", – написала жінка.

До слова, Білевщук минулого тижня нагородили званням "Народний учитель".

Зверніть увагу! Як зазначено на сайті Нової української школи, батьки не зобов'язані купувати друковані зошити школярам. Міністерство освіти і науки створило нові програми, що не вимагають будь-яких друкованих зошитів.