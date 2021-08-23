"Мам, я в Африці": волинська школярка розповіла, як вона навчається та живе в Танзанії

Школярка з Нововолинська Юлія Ткачук виграла стипендію на навчання в Танзанії за програмою UWC. Провівши там кілька тижнів, вона розповіла про життя та навчання в Африці.

Коледжі Об’єднаного Світу (UWC) – це глобальна освітня організація. Щороку вона шляхом конкурсного відбору надає українським школярам повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія тощо).

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Дівчина каже, що навчання там зовсім інше, не так, як в Україні. Уроки тривають в різних класах і розпочинають дуже рано – о 7:30.

Перший тиждень я губилася частіше, ніж виходила з класу. Але вчителі та інші учні завжди допомагали мені знайтися,

– розповіла Юлія Ткачук.

За її словами, на кожному уроці школярам потрібні ноутбуки, а все навчання проходить англійською мовою.

"Навіть якщо ти прийдеш на урок у піжамі, ніхто не буде проти", – відповіла Юрія.

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Учениця написала лист мамі. "За моєю спиною – Кіліманджаро. Його рідко видно через хмари, але це допомагає цінувати ясні дні. До речі, тут зараз зима, тому темніє досить рано, о 19:30 вже ніч», – описала Юлія Ткачук.

Цікаві речі в Африці

Окрім того, вона написала про свої враження від нової країни. Що Юлію здивувало в Танзанії:

Авокадо (вони скрізь, дуже дешеві та смачні, а також набагато більші, ніж в Україні, і майже чорні).

Мавпочки (вони буквально скрізь).

Люди (вони в Танзанії) дуже дружелюбні та відкриті.

Природа (дівчина відчуває себе так, ніби потрапила в мультфільм “Король Лев”).

Також там величезні поля кукурудзи і соняшників

А ще багато ящірок.

До слова, вчитель психології Ісаак Хармс своїми уроками зробив так, що тепер до нього мріють потрапити всі школярі. А його секрет простий – крім цікавих тем, він дозволяє школярам вивчати сни на практиці – тобто просто спати за партами.