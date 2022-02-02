Малюнки українських школярів здобули призові місця на конкурсі в Японії: фото

2 лютого 2022 , 12:42
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Джерело:

"Думская"

11 учнів одеської мистецької школи №1 ім. Кіріака Костанді отримали призові місця на Всесвітньому конкурсі дитячих малюнків World Children's Picture Contest у Японії.

Загалом на участь у конкурсі подали майже 10 тисяч заявок учасники із 50 країн світу.

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Які медалі здобули українські школярі

Золоті медалі здобули:

  • 8-річна Валерія Борисова,
  • 9-річна Ганна Захаренко,
  • 11-річна Уляна Зеленіна,
  • 10-річна Анастасія Червінська.

Срібло дісталося:

  • 11-річному Аміру Хаміду,
  • 10-річній Вікторії Буріс,
  • 14-річній Владиславі Кравченко.

Бронзу вибороли:

  • 9-річний Максим Стоянов,
  • 8-річна Ксенія Майстренко,
  • 7-річна Єлизавета Бєлінська,
  • 13-річний Адам Бурлака.

Малюнки українських школярів здобули призові місця на конкурсі:

 

Довідка! Конкурс World Children's Picture Contest заснований японською асоціацією IE-NO-HIKARI та проводиться з 1993 року з метою створення мостів дружби та взаєморозуміння між дітьми у всьому світі.

До слова, 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix.

Автор: Марія Бондар