Малюнки українських школярів здобули призові місця на конкурсі в Японії: фото
2 лютого 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
11 учнів одеської мистецької школи №1 ім. Кіріака Костанді отримали призові місця на Всесвітньому конкурсі дитячих малюнків World Children's Picture Contest у Японії.
Загалом на участь у конкурсі подали майже 10 тисяч заявок учасники із 50 країн світу.
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Які медалі здобули українські школярі
Золоті медалі здобули:
- 8-річна Валерія Борисова,
- 9-річна Ганна Захаренко,
- 11-річна Уляна Зеленіна,
- 10-річна Анастасія Червінська.
Срібло дісталося:
- 11-річному Аміру Хаміду,
- 10-річній Вікторії Буріс,
- 14-річній Владиславі Кравченко.
Бронзу вибороли:
- 9-річний Максим Стоянов,
- 8-річна Ксенія Майстренко,
- 7-річна Єлизавета Бєлінська,
- 13-річний Адам Бурлака.
Малюнки українських школярів здобули призові місця на конкурсі:
Довідка! Конкурс World Children's Picture Contest заснований японською асоціацією IE-NO-HIKARI та проводиться з 1993 року з метою створення мостів дружби та взаєморозуміння між дітьми у всьому світі.
До слова, 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix.