Загалом на участь у конкурсі подали майже 10 тисяч заявок учасники із 50 країн світу.

До теми Українські школярі можуть безкоштовно вступити в закордонні школи та університети

Які медалі здобули українські школярі

Золоті медалі здобули:

8-річна Валерія Борисова,

9-річна Ганна Захаренко,

11-річна Уляна Зеленіна,

10-річна Анастасія Червінська.

Срібло дісталося:

11-річному Аміру Хаміду,

10-річній Вікторії Буріс,

14-річній Владиславі Кравченко.

Бронзу вибороли:

9-річний Максим Стоянов,

8-річна Ксенія Майстренко,

7-річна Єлизавета Бєлінська,

13-річний Адам Бурлака.

Малюнки українських школярів здобули призові місця на конкурсі:

Довідка! Конкурс World Children's Picture Contest заснований японською асоціацією IE-NO-HIKARI та проводиться з 1993 року з метою створення мостів дружби та взаєморозуміння між дітьми у всьому світі.

До слова, 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix.