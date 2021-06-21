Підлітки, віком 15 – 16 років, перекладали прощальний лист чоловіка своїй дружині та дітям. У записці чоловік зізнався, що більше не може жити, адже жінка покинула його.

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Який текст перекладали діти

У записці чоловік розповідає, що багато робив для жінки, коли був молодим. Він стверджує, що став старим й бідним, тож дружина покинула його.

Я вирішив померти. Можливо, для мене уготоване інше життя. Можливо, я буду там щасливий. Можливо, я буду в оточенні таких же бідних людей, як і я. Я люблю тебе. Прощавай,

– мовиться у листі.

Як відбувався іспит

Іспит проходив у межах сесії для отримання документу про повну вищу освіту. Він є обов’язковим для вступу до університетів Мальти.

Школярам потрібно було перекласти текст з арабської на англійську та навпаки. До слова, англійський текст був про арабські країни. Натомість арабський — про самогубство.

Комісія вибачилась

Екзаменаційна комісія вибачилася за таке завдання. Пояснили, що текст добирали "на основі своїх професійних знань і досвіду". Запевнили, що на оцінки інцидент не вплине.

Зверніть увагу! Це не перший випадок, коли комісія обрала суперечливе завдання на іспит. Наприклад, під час екзамену з мальтійської мови на початку червня, учням пропонували написати есе про бійку мальтійців та іноземців.