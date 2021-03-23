Ефективна методика: на Мальті планують навчати фінансової грамоти за допомогою серіалу

Бюро бізнесу та мальтійська державна компанія HSBC планують запустити вебсеріал для підвищення рівня фінансової грамотності населення. Перші епізоди будуть доступними в режимі онлайн вже на початку квітня.

Для зйомок було використано матеріали з попереднього проєкту HSBC під назвою INVEST+, в межах якого відбувалися тренінги про фінанси, бухгалтерську справу та інвестиції. Епізоди планують публікувати двома державними мовами – англійською та мальтійською.

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Що відомо про ініціативу

Голова Мальтійського бюро бізнесу Сімон де Цезарі розповідає, що основною метою запуску проєкту є зближення інтересів Європейського Союзу та представників мальтійського бізнесу.

В умовах економічної нестабільності, цифрова фінансова освіта є ключовою у розумінні населенням впливу їх фінансових рішень на подальший розвиток національної, регіональної та глобальної економіки,

– вважає Сімон де Цезарі.

Творці серіалу запевняють, що запуск проєкту планувався ще до пандемії COVID-19. На їх думку, в епізодах можна побачити віддзеркалення сучасної реальності, яка вимагає постійного навчання та використання цифрових технологій.

Зміни в професіях протягом останніх двох років стали невпинними, і серіал допоможе в пошуках нових можливостей працевлаштування, а також поглибить знання основ фінансових концептів, котрі сьогодні як ніколи релевантні для підприємців по всьому світу.

Додамо, що в Україні практика фінансової освіти за допомогою вебсеріалів також починає розвиватися. Зокрема, було запущено подібні проєкти для підприємців та учнів середніх загальноосвітніх шкіл.