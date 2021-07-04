Складнощі з математикою та максимальні бали: як склали ЗНО випускники Львівщини

Учасники ЗНО ще мають шанс показати свою успішність. Наразі триває додаткова сесія для тих, хто через хворобу, перебування за кордоном та інші поважні причини не з'явився на основну. Закінчиться вона 14 липня.

Водночас серед випускників Львівського фізико-математичного ліцею є ті, хто набрав на ЗНО максимум. Львів'янин Матвій Притула отримав максимальний бал на ЗНО із двох предметів: фізики та математики. Такий результат – щоденна підготовка по кілька годин упродовж року.

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Максимум із двох предметів набрала ще одна випускниця львівського фізико-математичного ліцею Ірина Суховальська. Дівчина складала ЗНО з чотирьох предметів, до кожного тесту готувалась самостійно. Однак акцент зробила на хімії та біології, з них і набрала максимум балів.

"Програма ЗНО починається з 6 – 7 класу. Це ботаніка й зоологія, які в мене найгірші, я їх не так добре знала, тому мені, по суті, потрібно було починати вчити з нуля. Це було приблизно 4 рази на тиждень по 3 – 4 години. Я вчилась весь рік і не була до кінця впевнена, що напишу на 200, навіть на 195", – розповіла випускниця.

На Львівщині випускники отримали максимум балів на ЗНО: дивіться відео

Такі успіхи випускників фізико-математичного ліцею – традиційні, адже навантаження там утричі більше, ніж у звичайних школах, пояснили викладачі.

Математика – це 9 годин, фізика – 6 годин. 2 – 3 (випускників – 24 канал) завжди мають по 400 балів,

– розповіла заступниця директора Львівського фізико-математичного ліцею Лілія Козловська.

У Міносвіти розв'яжуть питання з проблемою щодо математики

Наразі на Львівщині 77 учасників отримали максимальні бали на ЗНО, троє з них – по 400. Та попри це 30% випускників регіону, які у 2021 році писали математику для вступу, не пройшли навіть нижньої межі в 10 балів. Схожа ситуація склалась фактично по всій країні.

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"Це говорить про низький рівень підготовки. Ми мусимо розуміти, що маємо 200-бальників фізмат ліцею, маємо добре розуміти, що там 8 – 9 годин математики в тиждень. У школі алгебра й геометрія – переважно 3 години", – пояснила директорка Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Найбільше питань з математики викликали завдання за 6 – 8 класи, зазначили у Міносвіти. У Міністерстві вже звернули увагу на питання поглиблення рівня знань із відповідного предмету.

Що планується робити – це реорганізація концепції систем освіти, зміна освітньої програми,

– зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Водночас англійську мову не склали 10% учасників ЗНО. Натомість виконувач обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко зазначив, що порогові бали є абсолютно адекватними й вони відповідають рівневі підготовки абітурієнтів та складності запропонованих тестів, як інструментів оцінювання.