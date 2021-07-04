Водночас серед випускників Львівського фізико-математичного ліцею є ті, хто набрав на ЗНО максимум. Львів'янин Матвій Притула отримав максимальний бал на ЗНО із двох предметів: фізики та математики. Такий результат – щоденна підготовка по кілька годин упродовж року.

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Максимум із двох предметів набрала ще одна випускниця львівського фізико-математичного ліцею Ірина Суховальська. Дівчина складала ЗНО з чотирьох предметів, до кожного тесту готувалась самостійно. Однак акцент зробила на хімії та біології, з них і набрала максимум балів.

"Програма ЗНО починається з 6 – 7 класу. Це ботаніка й зоологія, які в мене найгірші, я їх не так добре знала, тому мені, по суті, потрібно було починати вчити з нуля. Це було приблизно 4 рази на тиждень по 3 – 4 години. Я вчилась весь рік і не була до кінця впевнена, що напишу на 200, навіть на 195", – розповіла випускниця.

На Львівщині випускники отримали максимум балів на ЗНО: дивіться відео

Такі успіхи випускників фізико-математичного ліцею – традиційні, адже навантаження там утричі більше, ніж у звичайних школах, пояснили викладачі.

Математика – це 9 годин, фізика – 6 годин. 2 – 3 (випускників – 24 канал) завжди мають по 400 балів,

– розповіла заступниця директора Львівського фізико-математичного ліцею Лілія Козловська.

У Міносвіти розв'яжуть питання з проблемою щодо математики

Наразі на Львівщині 77 учасників отримали максимальні бали на ЗНО, троє з них – по 400. Та попри це 30% випускників регіону, які у 2021 році писали математику для вступу, не пройшли навіть нижньої межі в 10 балів. Схожа ситуація склалась фактично по всій країні.

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"Це говорить про низький рівень підготовки. Ми мусимо розуміти, що маємо 200-бальників фізмат ліцею, маємо добре розуміти, що там 8 – 9 годин математики в тиждень. У школі алгебра й геометрія – переважно 3 години", – пояснила директорка Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Найбільше питань з математики викликали завдання за 6 – 8 класи, зазначили у Міносвіти. У Міністерстві вже звернули увагу на питання поглиблення рівня знань із відповідного предмету.

Що планується робити – це реорганізація концепції систем освіти, зміна освітньої програми,

– зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Водночас англійську мову не склали 10% учасників ЗНО. Натомість виконувач обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко зазначив, що порогові бали є абсолютно адекватними й вони відповідають рівневі підготовки абітурієнтів та складності запропонованих тестів, як інструментів оцінювання.