Любов – не головне: 5 моделей сімейного бюджету

Звісно, любов та взаємоповага у будь-яких стосунках є запорукою гармонійного спільного життя. Однак чимало сімей розпадається, коли у них з'являються серйозні фінансові проблеми.

Своєчасне розв'язання грошових питань часто допомагає уникнути розлуки чоловіка та дружини. Для ефективного керування бюджетом слід спільно обрати одну із можливих моделей та випробувати її на практиці.

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5 моделей сімейного бюджету

Починаючи жити разом, необхідно вирішити, яким чином будуть організовуватись спільні витрати та сімейний бюджет. Можливі 5 моделей формування та розподілу родинних фінансів.

Спільний бюджет

Всі зароблені чоловіком і жінкою гроші належать їм обом і вони разом вирішують, як їх витрачати. Всі витрати пари, навіть на особисті потреби, повинні бути узгоджені, розподілені, пораховані. Така модель найбільш традиційна для українських сімей, у яких обоє заробляють, або у сім’ях з дітьми. Зазвичай жінка є головним економістом, який контролює і розподіляє сімейний бюджет.

Рівноправний бюджет

Всі витрати пара розподіляє порівну. Зазвичай на спільний рахунок щомісяця кожний вносить обумовлену суму, яку потім витрачають на оплату комунальних послуг, продукти, платежі за кредитами та інші необхідні витрати. В Україні відкрити спільний банківський рахунок неможливо, але можна оформити дві картки до одного рахунку.

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Солідарний бюджет

Внески в сімейний бюджет пропорційні доходам кожного. Співвідношення внесків може бути, наприклад, 90 відсотків на 10 відсотків, у залежності від рівня доходів чоловіка та жінки. Все залежить від щомісячних витрат та спільних цілей. У кожного залишається половина доходу, яку він може використовувати так, як вважає за потрібне.

Незалежні бюджети

Ця модель найкраще підходить для сучасних пар, які самодостатні, фінансово забезпечені, і не готові поступатись власною фінансовою свободою. Зазвичай обоє мають окремі банківські рахунки, розпоряджаються грошима на свій розсуд і не контролюють один одного. Гроші об’єднуються тільки на спільні цілі, такі як купівля нерухомості, навчання дітей чи сімейний відпочинок.

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Фінансова залежність

Модель фінансових відносин, коли один з пари повністю утримує іншого. За статистикою, частіше чоловіки утримують жінок, але інколи буває і навпаки. Найбільше така модель поширена серед пар з великою різницею у віці та доходах. Відмінність від першої моделі у тому, що фінансові питання повністю контролює той, хто заробляє гроші.

Формувати та обговорювати сімейний бюджет необхідно щомісяця. Роздрукувати все необхідне допоможуть принтери Canon серії MegaTank. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.