Любителів "русского міра" звільняють з посад викладачів вишів, – депутатка назвала імена

Любителя "русского міра" Дениса Ситнікова звільнили з посади викладача в Одеському університеті Мечникова. Також нещодавно звільнили скандальну викладачку Євгенію Більченко, яка працювала професоркою кафедри культурології та філософської антропології у НПУ Драгоманова.

Також можуть звільнити українофоба з "Одеської юридичної академії" Сергія Шубіна. Викладач вже отримав догану.

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Депутатка Наталія Піпа отримала відповідь від Державної служби якості освіти на своє звернення щодо викладачів, які поширюють українофобні висловлювання в університетах. З’ясувалося, що роботу втратили одразу три особи.

Я не "поліція моралі"... Я людина, яка любить свою країну, мову, історію... За кілька днів студенти повернуться до навчання. І я не хочу, щоб на восьмому році війни вони чули з вуст деяких викладачів, що "українська мова – блювота", що "мовний закон – лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії", а "Крим – це Росія,

– написала вона.

Яких викладачів звільнили з роботи

Скандальну Євгенію Більченко вже відсторонили від роботи, а з 20 вересня 2021 року звільнять з посади професорки кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

вже відсторонили від роботи, а з 20 вересня 2021 року звільнять з посади професорки кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Дениса Ситнікова звільнили 31 серпня 2021 року з посади доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського НУ ім. Мечникова.

звільнили 31 серпня 2021 року з посади доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського НУ ім. Мечникова. Сергій Шубін отримав догану. Наразі розглядається рішення щодо його звільнення з посади завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права НУ "Одеська юридична академія".



Відповідь щодо скандальних викладачів / Фото Наталії Піпи

До слова, професорка Євгенія Більченко, яка раніше зізналася, що підтримує агресію Кремля та хвалилася дружбою з російськими найманцями, тепер скаржиться на окупантів. Мовляв, її "не підібрали" ні проросійські партії, ні сама Росія, у результаті чого вона залишилася ні з чим. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Наталії Піпи:

За кілька днів студенти повернуться до навчання. І я не хочу, щоб на 8 році війни вони чули з вуст деяких викладачів, що "українська мова – блювота”, що "мовний Закон – лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії”, а "Крим – це Росія".

Отримала відповідь від Державна служба якості освіти України на моє звернення щодо викладачів, які поширюють подібні українофобні висловлювання в університетах:

1. Більченко Є.В. – відсторонена від роботи, а з 20 вересня 2021 року звільнена з посади професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ ім. Драгоманова.

2. Шубін С.П. – оголошено догану, розглядається рішення щодо звільнення з посади завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту НУ "Одеська юридична академія".

3. Ситніков Д.М. – звільнений з 31 серпня 2021 р. з посади доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського НУ ім. Мечникова.