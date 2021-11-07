Ляшко нагадав про відсторонення невакцинованих вчителів з понеділка

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що з 8 листопада невакцинованих працівників освітніх закладів мають відсторонити від роботи.

Ляшко зазначив, що невакциновані вчителі можуть не йти в понеділок на роботу. Директор закладу зробить внутрішній наказ про відсторонення співробітників на період карантину. Мовиться про тих, які не мають принаймні одного щеплення

До теми Профспілка просить МОЗ відтермінувати відсторонення невакцинованих вчителів

Згідно з чинним законодавством, вони будуть відсторонені,

– сказав Ляшко.

Що каже Ляшко про відтермінування

Міністр прокоментував звернення профспілки працівників освіти і науки з проханням дати вчителям ще місяць. Ляшко каже, що мав велику дискусію щодо цього. За його словами, профспілки хочуть право на роботу, а він "хоче забезпечити право на життя".

Чиновник додав, що заклади освіти в червоних зонах мають працювати за умови 100% вакцинованого персоналу. Щоправда, місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Що цьому передувало

Раніше влада вирішила, якщо співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти коронавірусу, з 8 листопада їх відсторонять, поки триватиме карантин. При цьому зарплата за цей період не зберігатиметься.

Профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада. Просили відтермінувати це до 8 грудня.