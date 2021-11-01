Ляльки та наука: як новації на Донеччині змушують навчатись і дітей, і вчителів
Джерело:"Пліч-о-пліч" на 24 каналі
У місті Дружківка на Донеччині вчителі не лише вчать, а й самі вчаться. Місцеві освітянки готові на все – від лялькового театру до наукових відкриттів, аби шкільний процес був сучасним і не нудним.
Дружківську громаду створили у 2020 році. До неї входить 20 населених пунктів Краматорського району Донеччини, в яких проживає майже 80 тисяч людей. Загалом у місті є 17 закладів загальної середньої освіти.
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Новітні методи навчання
Уже понад рік діти та вчителі навчаються в онлайн-режимі. За словами вчительки математики Дружківського НВК №14 Зої Колесник, вона намагається бути в тренді, володіти сучасними гаджетами й застосовувати їх на уроці.
Вчителі намагаються опанувати сучасні технології та працювати з дітьми онлайн / Фото Unsplash
Зоя Миколаївна 28 років учителює в школі, яку закінчила колись сама. Каже, ще донедавна навчальний процес був набагато спокійнішим, адже потрібно постійно опановувати нові виклики.
Задачі, теорема Піфагора – воно нічого не змінюється. Але змінюється те, як ми це дітям можемо донести, щоб воно не було таке нудне,
– зазначила Зоя Колесник.
Вчителі опановують сучасні технології
Навчання вчителів у системі освіти називають методичною роботою. До уроків педагоги готуються після занять. Активно діляться набутками з колегами та запозичують ідеї за кордоном.
Зазвичай на методичні відділи покладався супровід і контроль навчального процесу. Однак на старті реформи Нової української школи прийшло розуміння, що цю роботу теж треба осучаснювати.
Як розповіла співавторка проєкту Сервісний освітньо-методичний центр Алла Тищенко, на перших заняттях вчителі бояться щось сказати. Вони є скутими та мало розмовляють.
Роботу вчителів вирішили осучаснити / Фото з сайту "Децентралізація"
"Як вчителька, я їх прекрасно розумію – вони бояться сказати щось неправильно. А як же вчитель буде вчити дитину не боятися помилок, якщо сам цього боїться? І ми вирішили щось змінити", – пояснила Алла Тищенко.
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Старий формат методичного кабінету для змін не надто підходив. Заважали важкі столи, а проєктор доводилося приносити з собою. Відтак, разом із колегами Алла Тищенко підготувала проєкт для бюджету участі.
Методичний центр SOM-hub
У такий спосіб виграли 200 тисяч гривень на нове обладнання та меблі. У Дружківці з'явився сервісний освітній методичний центр, або ж SOM-hub.
Сучасний педагог повинен бути креативним, вміти комунікувати, в нього повинно бути розвинене критичне мислення і вміння працювати в команді. Все це реалізується і відбувається всебічне навчання педагогів саме на нашій платформі,
– акцентувала співавторка проєкту Сервісний освітньо-методичний центр Людмила Соловйова.
Вчителька математики Дружківського НВК №10 Юлія Красиля зауважила, що записує відео під час дистанційних занять. Це потрібно, щоб діти бачили обличчя педагога, чули голос та разом працювали. Вона регулярно працює у SOM-hub. Переконує, що це добре прокачує учительські навички.
"У нас з'єднували столи, і ми, вчителі, сідали в групах. Нас випробовували так, як ми завдання на дітях випробовуємо. Це вихід із зони комфорту, нам було страшно. Я приходжу на урок, і вже зовсім по-іншому відчуваю, по-іншому працюю з дітьми", – зауважила Юлія Красиля.
Дружківський SOM-hub прокачує учительські навички / Фото з сайту 06267.com.ua
Після методичних занять, вчителька зрозуміла, що ефективніше групувати дітей за рівнями знань, проводити диференційоване навчання. У такий спосіб кожен почуватиметься лідером у групі.
На 6 році свого викладання Юлія Красиля стала фіналісткою обласного конкурсу "Учитель року". Для перемоги, вважає, забракло сміливості, тож пробуватиме ще.Довідка. Замість нарад та зборів у SOM-hub пропонують нові формати роботи. Мовиться про методичні вітальні, майстер-класи, онлайн-курси, тренінги, саміти і хенд-мейд майстерні.
Ляльки для навчання
Вчителька початкових класів Дружківської загальноосвітньої школи №8 Ірина Проніна у роботі покладається на ляльок - слона Босю та Басю. Їх вона використовує на різних уроках.
Слон Бося колись був у нас екскурсоводом, коли з предмету "Я досліджую світ" ми вивчали континент Африку. Він нас проводив по своїй батьківщині, розповідав про неї, діти з великою цікавістю слухали. А потім ще й пригощав бананами,
– поділилася Ірина Проніна.
Ляльки є результатом участі педагога в методичному ательє на базі SOM-hub. Дидактичний хенд-мейд допоміг у підготовці до Нової української школи, коли потрібно було брати перший клас за новою програмою.
"Я спокійно і з цікавістю прийняла реформування освіти. А щось нове завжди викликає сумніви, якісь негативні емоції. Це школа, яка націлена на активних дітей, розвиток конкурентоспроможної особистості", – розповіла Ірина Проніна.
Методики для наймолодших
Відчинені двері SOM-hub і для дітей. Їхня роль у сучасній освіті теж змінюється – вони стають повноправними партнерами та партнерками у процесі навчання.
"Я дзвоню, питаюся, чи можна прийти. Мені кажуть, що хтось може прийняти, я приходжу. Отримую інформацію, яка мені в подальшому допомагає правильно написати проєкт", – підкреслила учениця 9 класу Дружківської загальноосвітньої школи №9 Тетяна Скачкова.
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Школярці потрібна допомога з позакласної роботи. Тетяна пише історичний проєкт для французького конкурсу. Для цього консультується із заслуженою вчителькою України – історикинею Ніною Георгіївною.
"Це найцікавіша робота вчителя-історика – коли ти ведеш учня на невідомі сторінки. Не тільки те, що вже відомо – ти потрапляєш на невідоме, і учень є першовідкривачем. Діти відкривають те, що до них жоден історик не писав, не знав", – пояснила Ніна Макарова.
Ніна Макарова: "Найцікавіша робота для вчителя – коли ведеш учня на невідомі сторінки" / Фото Інни Аббасової
Учителька мріє, щоб дослідницькою роботою займалися не лише її підопічні, а й учні з усього міста. Новітні платформи дають таку можливість.
Окрім цього, у SOM-hub нові ролі партнерок і партнерів освітнього процесу можуть опановувати мами і татусі дітей. За створення методичного центру у 2020 році Дружківка перемогла у конкурсі "Кращих практик місцевого самоврядування".
"Я дуже радий, що таке невеличке місто як Дружківка, зайняло 1 місце в цьому конкурсі", – наголосив Дружківський міський голова Валерій Гнатенко.
Так, спільними зусиллями працівниць відділу освіти, місцевої влади та громадської підтримки, вдалося створити унікальний простір.