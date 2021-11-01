Ляльки та наука: як новації на Донеччині змушують навчатись і дітей, і вчителів

У місті Дружківка на Донеччині вчителі не лише вчать, а й самі вчаться. Місцеві освітянки готові на все – від лялькового театру до наукових відкриттів, аби шкільний процес був сучасним і не нудним.

Дружківську громаду створили у 2020 році. До неї входить 20 населених пунктів Краматорського району Донеччини, в яких проживає майже 80 тисяч людей. Загалом у місті є 17 закладів загальної середньої освіти.

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Новітні методи навчання

Уже понад рік діти та вчителі навчаються в онлайн-режимі. За словами вчительки математики Дружківського НВК №14 Зої Колесник, вона намагається бути в тренді, володіти сучасними гаджетами й застосовувати їх на уроці.



Вчителі намагаються опанувати сучасні технології та працювати з дітьми онлайн / Фото Unsplash

Зоя Миколаївна 28 років учителює в школі, яку закінчила колись сама. Каже, ще донедавна навчальний процес був набагато спокійнішим, адже потрібно постійно опановувати нові виклики.

Задачі, теорема Піфагора – воно нічого не змінюється. Але змінюється те, як ми це дітям можемо донести, щоб воно не було таке нудне,

– зазначила Зоя Колесник.

Вчителі опановують сучасні технології

Навчання вчителів у системі освіти називають методичною роботою. До уроків педагоги готуються після занять. Активно діляться набутками з колегами та запозичують ідеї за кордоном.

Зазвичай на методичні відділи покладався супровід і контроль навчального процесу. Однак на старті реформи Нової української школи прийшло розуміння, що цю роботу теж треба осучаснювати.

Як розповіла співавторка проєкту Сервісний освітньо-методичний центр Алла Тищенко, на перших заняттях вчителі бояться щось сказати. Вони є скутими та мало розмовляють.



Роботу вчителів вирішили осучаснити / Фото з сайту "Децентралізація"

"Як вчителька, я їх прекрасно розумію – вони бояться сказати щось неправильно. А як же вчитель буде вчити дитину не боятися помилок, якщо сам цього боїться? І ми вирішили щось змінити", – пояснила Алла Тищенко.

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Старий формат методичного кабінету для змін не надто підходив. Заважали важкі столи, а проєктор доводилося приносити з собою. Відтак, разом із колегами Алла Тищенко підготувала проєкт для бюджету участі.

Методичний центр SOM-hub

У такий спосіб виграли 200 тисяч гривень на нове обладнання та меблі. У Дружківці з'явився сервісний освітній методичний центр, або ж SOM-hub.

Сучасний педагог повинен бути креативним, вміти комунікувати, в нього повинно бути розвинене критичне мислення і вміння працювати в команді. Все це реалізується і відбувається всебічне навчання педагогів саме на нашій платформі,

– акцентувала співавторка проєкту Сервісний освітньо-методичний центр Людмила Соловйова.

Вчителька математики Дружківського НВК №10 Юлія Красиля зауважила, що записує відео під час дистанційних занять. Це потрібно, щоб діти бачили обличчя педагога, чули голос та разом працювали. Вона регулярно працює у SOM-hub. Переконує, що це добре прокачує учительські навички.

"У нас з'єднували столи, і ми, вчителі, сідали в групах. Нас випробовували так, як ми завдання на дітях випробовуємо. Це вихід із зони комфорту, нам було страшно. Я приходжу на урок, і вже зовсім по-іншому відчуваю, по-іншому працюю з дітьми", – зауважила Юлія Красиля.



Дружківський SOM-hub прокачує учительські навички / Фото з сайту 06267.com.ua

Після методичних занять, вчителька зрозуміла, що ефективніше групувати дітей за рівнями знань, проводити диференційоване навчання. У такий спосіб кожен почуватиметься лідером у групі.

На 6 році свого викладання Юлія Красиля стала фіналісткою обласного конкурсу "Учитель року". Для перемоги, вважає, забракло сміливості, тож пробуватиме ще.

Ляльки для навчання

Замість нарад та зборів у SOM-hub пропонують нові формати роботи. Мовиться про методичні вітальні, майстер-класи, онлайн-курси, тренінги, саміти і хенд-мейд майстерні.

Вчителька початкових класів Дружківської загальноосвітньої школи №8 Ірина Проніна у роботі покладається на ляльок - слона Босю та Басю. Їх вона використовує на різних уроках.

Слон Бося колись був у нас екскурсоводом, коли з предмету "Я досліджую світ" ми вивчали континент Африку. Він нас проводив по своїй батьківщині, розповідав про неї, діти з великою цікавістю слухали. А потім ще й пригощав бананами,

– поділилася Ірина Проніна.

Ляльки є результатом участі педагога в методичному ательє на базі SOM-hub. Дидактичний хенд-мейд допоміг у підготовці до Нової української школи, коли потрібно було брати перший клас за новою програмою.

"Я спокійно і з цікавістю прийняла реформування освіти. А щось нове завжди викликає сумніви, якісь негативні емоції. Це школа, яка націлена на активних дітей, розвиток конкурентоспроможної особистості", – розповіла Ірина Проніна.

Методики для наймолодших

Відчинені двері SOM-hub і для дітей. Їхня роль у сучасній освіті теж змінюється – вони стають повноправними партнерами та партнерками у процесі навчання.

"Я дзвоню, питаюся, чи можна прийти. Мені кажуть, що хтось може прийняти, я приходжу. Отримую інформацію, яка мені в подальшому допомагає правильно написати проєкт", – підкреслила учениця 9 класу Дружківської загальноосвітньої школи №9 Тетяна Скачкова.

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Школярці потрібна допомога з позакласної роботи. Тетяна пише історичний проєкт для французького конкурсу. Для цього консультується із заслуженою вчителькою України – історикинею Ніною Георгіївною.

"Це найцікавіша робота вчителя-історика – коли ти ведеш учня на невідомі сторінки. Не тільки те, що вже відомо – ти потрапляєш на невідоме, і учень є першовідкривачем. Діти відкривають те, що до них жоден історик не писав, не знав", – пояснила Ніна Макарова.



Ніна Макарова: "Найцікавіша робота для вчителя – коли ведеш учня на невідомі сторінки" / Фото Інни Аббасової

Учителька мріє, щоб дослідницькою роботою займалися не лише її підопічні, а й учні з усього міста. Новітні платформи дають таку можливість.

Окрім цього, у SOM-hub нові ролі партнерок і партнерів освітнього процесу можуть опановувати мами і татусі дітей. За створення методичного центру у 2020 році Дружківка перемогла у конкурсі "Кращих практик місцевого самоврядування".

"Я дуже радий, що таке невеличке місто як Дружківка, зайняло 1 місце в цьому конкурсі", – наголосив Дружківський міський голова Валерій Гнатенко.

Так, спільними зусиллями працівниць відділу освіти, місцевої влади та громадської підтримки, вдалося створити унікальний простір.