У Львові вчителька проводила службу на уроках християнської етики у 5 класі: відео

Джерело:фейсбук-спільнота “Батьки SOS"
В соцмережі виклали відео відкритого уроку християнської етики у 5 класі в львівській школі №68, яке дуже обурило батьків учнів. Так, вчителька урок перетворила на богослужіння і проповідь.
Педагогиня почала урок зі слів: “Він завжди є тут, завжди поруч, але щоб про це пам’ятати, ми мусимо його запросити”.
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У соцмережі з’явився запис відкритого уроку з християнської етики, який, очевидно, повинен був продемонструвати методику викладання предмета у звичайній школі.
Вчителька на уроці розповідала дітям, що вона запалить свічку, і це буде означати, що цей гість є вже присутній на занятті. “Може, вже здогадалися, хто це той гість? Так, Господь Бог", – сказала вчителька.
А в кінці уроку відбулося традиційне "жертвоприношення" – діти наклеїли на веселку (символ післяпотопного заповіту Бога із людьми) із листочків, почеплену до класної дошки, зроблені з паперу різнобарвні сердечка зі словами подяки та любові до господа.
Дивіться відео, як вчителька проводила урок християнської етики:
Зазначимо, що цей інцидент стався ще в жовтні 2020 року, проте лише зараз відео набуло нового резонансу.
Але коментатори поділились на дві частини: одні кажуть, що все цілком прийнятно, інші нагадують, що Конституція проголошує свободу віросповідання.
До слова, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет спростував міф про обов'язковість християнської етики та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання.