В соцмережі виклали відео відкритого уроку християнської етики у 5 класі в львівській школі №68, яке дуже обурило батьків учнів. Так, вчителька урок перетворила на богослужіння і проповідь.

Педагогиня почала урок зі слів: “Він завжди є тут, завжди поруч, але щоб про це пам’ятати, ми мусимо його запросити”.

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У соцмережі з’явився запис відкритого уроку з християнської етики, який, очевидно, повинен був продемонструвати методику викладання предмета у звичайній школі.

Вчителька на уроці розповідала дітям, що вона запалить свічку, і це буде означати, що цей гість є вже присутній на занятті. “Може, вже здогадалися, хто це той гість? Так, Господь Бог", – сказала вчителька.

А в кінці уроку відбулося традиційне "жертвоприношення" – діти наклеїли на веселку (символ післяпотопного заповіту Бога із людьми) із листочків, почеплену до класної дошки, зроблені з паперу різнобарвні сердечка зі словами подяки та любові до господа.

Дивіться відео, як вчителька проводила урок християнської етики:



Зазначимо, що цей інцидент стався ще в жовтні 2020 року, проте лише зараз відео набуло нового резонансу.

Але коментатори поділились на дві частини: одні кажуть, що все цілком прийнятно, інші нагадують, що Конституція проголошує свободу віросповідання.

"Для того, щоб Бог прийшов свічки не потрібні . Бог не потребує принуділовки, якою є “Християнська” етика. Це свавілля над Законом України, де чітко прописано, що церква відділена від освіти і держави”, – обурюється один користувач фейсбуку.

. Бог не потребує принуділовки, якою є “Християнська” етика. Це свавілля над Законом України, де чітко прописано, що церква відділена від освіти і держави”, – обурюється один користувач фейсбуку. “Дітям замість віри прививають забобони , що є абсурдом для недільних шкіл і вже неправильною подачею Бога. А тут це все ще й в комунальній…. Ну абсурд же!” – додає інший.

, що є абсурдом для недільних шкіл і вже неправильною подачею Бога. А тут це все ще й в комунальній…. Ну абсурд же!” – додає інший. “А якщо в класі присутні діти іншої віри? Що тоді? Килимки для молитов в школу брати і за закликом молитися? Залиште віру за школою”, – сказав ще один.

До слова, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет спростував міф про обов'язковість християнської етики та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання.