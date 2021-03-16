У Львові вчителька проводила службу на уроках християнської етики у 5 класі: відео
В соцмережі виклали відео відкритого уроку християнської етики у 5 класі в львівській школі №68, яке дуже обурило батьків учнів. Так, вчителька урок перетворила на богослужіння і проповідь.
Джерело:фейсбук-спільнота “Батьки SOS"
Педагогиня почала урок зі слів: “Він завжди є тут, завжди поруч, але щоб про це пам’ятати, ми мусимо його запросити”.
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У соцмережі з’явився запис відкритого уроку з християнської етики, який, очевидно, повинен був продемонструвати методику викладання предмета у звичайній школі.
Вчителька на уроці розповідала дітям, що вона запалить свічку, і це буде означати, що цей гість є вже присутній на занятті. “Може, вже здогадалися, хто це той гість? Так, Господь Бог", – сказала вчителька.
А в кінці уроку відбулося традиційне "жертвоприношення" – діти наклеїли на веселку (символ післяпотопного заповіту Бога із людьми) із листочків, почеплену до класної дошки, зроблені з паперу різнобарвні сердечка зі словами подяки та любові до господа.
Дивіться відео, як вчителька проводила урок християнської етики:
Зазначимо, що цей інцидент стався ще в жовтні 2020 року, проте лише зараз відео набуло нового резонансу.
Але коментатори поділились на дві частини: одні кажуть, що все цілком прийнятно, інші нагадують, що Конституція проголошує свободу віросповідання.
- "Для того, щоб Бог прийшов свічки не потрібні. Бог не потребує принуділовки, якою є “Християнська” етика. Це свавілля над Законом України, де чітко прописано, що церква відділена від освіти і держави”, – обурюється один користувач фейсбуку.
- “Дітям замість віри прививають забобони, що є абсурдом для недільних шкіл і вже неправильною подачею Бога. А тут це все ще й в комунальній…. Ну абсурд же!” – додає інший.
- “А якщо в класі присутні діти іншої віри? Що тоді? Килимки для молитов в школу брати і за закликом молитися? Залиште віру за школою”, – сказав ще один.
До слова, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет спростував міф про обов'язковість християнської етики та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання.
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