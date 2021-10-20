У Львові вчителів вакцинуватимуть прямо на робочому місці: перелік шкіл

У Львові для зручності освітян у 13 школах міста створили тимчасові пункти вакцинації. Вони працюватимуть у середу, 20 жовтня, з 11:00 до 15:00, в яких всі охочі вчителі зможуть отримати щеплення проти COVID-19.

Вчителів вакцинуватимуть доступними вакцинами: Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac.

До теми Найбільше невакцинованих вчителів у 5 областях, – Шкарлет про щеплення освітян та канікули

Перелік шкіл, де вакцинуватимуть вчителів:

Ліцей "Галицький" – вул. Замкова, 4

Школа №3 – вул. С. Бандери, 11

Школа №34 ім. М. Шашкевича – вул. Замкнена, 8

Школа №36 м. Львова – вул. В.Великого, 55б

Школа №73 м. Львова – вул. Дністерська, 5

Школа №86 – вул. Скорини, 34

Школа №98 м.Львова – вул. Трильовського, 12

НВК "Школа-гімназія" Шептицьких – вул. Гн. Хоткевича, 16

Школа №29 – м. Винники, вул. Сухомлинського, 6

Ліцей №37 – вул Солодова, 6

Школа №99 – вул. Творча, 1

Школа №40 – вул. Любінська, 93-Б

Школа №65 – вул. Роксоляни, 35.

Обов’язкова вакцинація вчителів

У МОЗ наголосили, що якщо до листопада вчителі не матимуть щеплення проти COVID-19, то їх відсторонять від роботи.

Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.

Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) на час карантину без збереження заробітної плати.

Читайте більше Невакцинованих вчителів з листопада відсторонять від роботи в школі

У КМДА додають, що директори шкіл у Києві можуть отримати догану за відсутність контролю за вакцинацією співробітників від коронавірусу. Водночас більше, ніж одна догана, є підставою для звільнення.

Зазначимо, що робота шкіл у жовтій зоні в режимі офлайн дозволена, але якщо там вакциновано не менш ніж 80% працівників, в червоній зоні – всі 100%. Заклади, в яких цей відсоток нижчий, будуть переходити на дистанційку.