Вчителів вакцинуватимуть доступними вакцинами: Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac.
До теми Найбільше невакцинованих вчителів у 5 областях, – Шкарлет про щеплення освітян та канікули
Перелік шкіл, де вакцинуватимуть вчителів:
- Ліцей "Галицький" – вул. Замкова, 4
- Школа №3 – вул. С. Бандери, 11
- Школа №34 ім. М. Шашкевича – вул. Замкнена, 8
- Школа №36 м. Львова – вул. В.Великого, 55б
- Школа №73 м. Львова – вул. Дністерська, 5
- Школа №86 – вул. Скорини, 34
- Школа №98 м.Львова – вул. Трильовського, 12
- НВК "Школа-гімназія" Шептицьких – вул. Гн. Хоткевича, 16
- Школа №29 – м. Винники, вул. Сухомлинського, 6
- Ліцей №37 – вул Солодова, 6
- Школа №99 – вул. Творча, 1
- Школа №40 – вул. Любінська, 93-Б
- Школа №65 – вул. Роксоляни, 35.
Обов’язкова вакцинація вчителів
У МОЗ наголосили, що якщо до листопада вчителі не матимуть щеплення проти COVID-19, то їх відсторонять від роботи.
Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.
Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) на час карантину без збереження заробітної плати.
Читайте більше Невакцинованих вчителів з листопада відсторонять від роботи в школі
У КМДА додають, що директори шкіл у Києві можуть отримати догану за відсутність контролю за вакцинацією співробітників від коронавірусу. Водночас більше, ніж одна догана, є підставою для звільнення.
Зазначимо, що робота шкіл у жовтій зоні в режимі офлайн дозволена, але якщо там вакциновано не менш ніж 80% працівників, в червоній зоні – всі 100%. Заклади, в яких цей відсоток нижчий, будуть переходити на дистанційку.