У Львові учнів та вчителів шкіл тестуватимуть на коронавірус

У Львові 13 вересня відбулося засідання комісії з питань ТЕБ та НС. Одним з рішень була перевірка учнів та вчителів однієї зі шкіл Львова на коронавірус.

У Львові оберуть один навчальний заклад й влаштують там тест-скринінг. Учнів та вчителів тестуватимуть медики лікарні швидкої медичної допомоги.

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У Львові протестують учнів та вчителів на коронавірус

На засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС прийняли рішення про перевірку однієї зі шкіл Львова експрес-тестами на коронавірус. Так фахівці хочуть визначити вибірку поширення COVID-19 у закладах освіти.

Тобто ми вранці експрес-тестами протестуємо всіх вчителів та учнів одного з класів. Цим будуть займатись медики лікарні швидкої медичної допомоги,

– зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко

У коментарі ZAXID.NET Москаленко зазначив, що працівники Лікарні швидкої медичної допомоги протестують усіх педагогів і один клас. Процедуру робитимуть вранці перед навчанням.

"А опісля неї зможемо простежити динаміку захворювання, адже саме освітні заклади є місцем, де теоретично й практично передається інфекція. Відтак ми будемо думати про наступні кроки", – додав заступник мера.

Посадовець розповів, що на комісії також вирішили провести онлайн-наради з керівниками шкіл і садочків, закладів профтехосвіти, автотранспортних підприємств, щоб ще раз наголосити на важливості вакцинації працівників.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги наразі перебуває 201 пацієнт з коронавірусом. За словами мера Львова Андрія Садового, 200 з них – невакциновані.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу