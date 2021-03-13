У Львові частину учнів шкіл переведуть на дистанційне навчання

З вівторка, 16 березня, учнів 5 – 11 класів львівських шкіл переведуть на дистанційне навчання. Таке рішення запропонують на розгляд комісії з НС та ТЕБ 15 березня.

Як зазначив мер Львова, вчителям пропоную використати цей день для організації цього процесу.

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Водночас учні молодших класів продовжать навчання у штатному режимі. Це пояснюється тим, що не всі батьки мають з ким залишити дитину.

Це компроміс, який ми намагаємось знайти у боротьбі з вірусом. У Львівській області дуже погана динаміка зі зростання кількості позитивних тестів і госпіталізації. Особливо госпіталізації: щодня в лікарні лягає значно більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж це було рік тому,

– підкреслив Садовий.

Мер Львова наголосив, що потрібно розірвати ланцюг захворювання. Він попросив всіх львів'ян бути відповідальним перед собою і своїми сім'ями.

"Гучні вечірки, бенкети та свята – це речі, без яких можна обійтись. Носіть маски правильно! Часто мийте руки! Користуйтесь антисептиком! І будьте мудрими", – додав Андрій Садовий.

Що відомо про COVID-19 на Львівщині? Від початку пандемії у Львівській області зареєстрували 85 917 випадків захворюваності на коронавірус, з них – 72 497 хворих одужали, водночас ще 2 377 осіб померли. Раніше Максим Степанов заявив, що Львівська область Від початку пандемії у Львівській області зареєстрували 85 917 випадків захворюваності на коронавірус, з них – 72 497 хворих одужали, водночас ще 2 377 осіб померли. Раніше Максим Степанов заявив, що Львівська область наближається до червоної зони карантину. У регіоні наразі зайнято понад 50% ліжок.

До слова, через пандемію деякі школи перейшли на дистанційне навчання. Так, школи закриті у Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Волинській та Закарпатській областях. Більше про це – читайте за посиланням.