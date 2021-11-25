Хлопець тиждень був у комі, за його життя весь цей час боролися медики, але лікування не допомогло. Прощатися зі студентом будуть 25 листопада о 20:30.

До теми Експоліцейський підстрелив студента у харківському метро: назвали причину конфлікту

"Дорога спільното Університету, хочемо повідомити вас, що сьогодні зранку, після раптового інсульту та тижневого перебування у комі, відійшов до вічності студент 2 курсу програми ІТ та бізнес-аналітика, Артем Овсепян", – написали у виші.



Там попросили приєднатися у молитві за душу Артема та висловити щирі співчуття його батькам, родині, друзям, однокурсникам та всім, хто переживає цю втрату.

Коли і де будуть прощатися зі студентом? Попрощатися та помолитися за Артема Овсепяна запрошують у храм святої Софії – Премудрості Божої в четвер, 25 листопада, о 20:30.

А у п’ятницю, 26 листопада, 13:20 – Божественна Літургія та можливість поспілкуватися з духівниками.

До слова, у Харкові 15 листопада під колесами трамваю загинула 19-річна дівчина. Загибла була уродженкою Індії Мiшра Кхушбу та навчалася на 2 курсі у Харківському медичному університеті за спеціальністю "Медицина".

Текст публікації УКУ:

Дорога спільното Університету, хочемо повідомити вас, що сьогодні зранку, після раптового інсульту та тижневого перебування у комі, відійшов до Вічності студент 2-го курсу програми ІТ та бізнес аналітика, Артем Овсепян.

Ми єднаємося у молитві за душу новопредставленого Артема та висловлюємо щирі співчуття його батькам, родині, друзям, однокурсникам та всім, хто переживає цю непомірну втрату.

Запрошуємо усіх до спільнотної молитви за Артема у храм св. Софії – Премудрості Божої: четвер, 25 листопада, 20:30 – Панахида та вечір тиші, п’ятниця, 26 листопада, 13:20 – Божественна Літургія та можливість поспілкуватися з духівниками.