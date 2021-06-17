У Львові школярі платитимуть повну вартість за проїзд в автобусах

У Львові під час літніх канікул для школярів призупиняється право безкоштовного проїзду в автобусах. Тож, вже з 17 червня наступні майже три місяці діти платитимуть повну вартість за квиток.

У Львові учні мають право на безкоштовний проїзд в автобусах протягом навчального року, крім літніх канікул. Відтак з 17 червня до 1 вересня проїзд учнів у міських автобусах буде платний.

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Ще у 2018 році Львівська міськрада встановила пільгову вартість проїзду у громадському транспорті для дітей шкільного віку.

З 27 травня у Львові підняли вартість проїзду в автобусах – ціна за квиток становить 10 гривень, якщо його купувати у водія. Для пасажирів, які купуватимуть квиток у точках продажу, проїзд коштуватиме 9 гривень, та 8,5 гривні при купівлі онлайн.

Так, школярям надається право пільговий – безкоштовний проїзд у автобусах, за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Але таке право для учнів втрачається на період літніх канікул у школах.

Додамо, що в електротранспорті Львова учні мають право на безкоштовний проїзд протягом цілого року.

До слова, у Львiвськiй oблaстi у новому навчальному році буде менше шкіл – там плaнyють зaкрити щoнaймeншe 23 заклади освіти. Які саме школи закриють та чому – читайте у статті.