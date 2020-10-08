Львівський ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса повідомив, що достроково йде на канікули через спалах коронавірусу серед вчителів та учнів. Так, осінні канікули в школі будуть з 9 по 16 жовтня, після цього навчання розпочнеться дистанційно.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ліцею у фейсбуці.

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Щоб убезпечити дітей та зупинити поширення захворюваності адміністрація ліцею за рішенням педради переносить канікули з 9 до 16 жовтня. "З 19 до 23 жовтня ліцей працюватиме дистанційно", – додали вони.

Скільки у закладі освіти хворих на COVID-19? Станом на 8 жовтня 22 педагоги перебувають на лікарняному, у шести з них підтверджено коронавірус. Серед учнів поки є лише два підтверджених випадки захворювання, ще на самоізоляції працюють шість класів в яких навчається 172 учня), а дистанційно – сім класів.

До слова, у двох середніх школах Львова учні старших класів переведені на дистанційне навчання після того, як серед учнів і персоналу було зафіксовано хворих на коронавірус. До того ж, у понад 20 школах міста по 1-2 класи перевели на онлайн-навчання.

Зазначимо, що станом на 8 жовтня у Львівській області підтверджено майже 22 тисячі випадки інфікування коронавірусом, з них – 600 людей померли та 8 396 пацієнтів одужали. За минулу добу лабораторні центри виявили 227 позитивних тестів.