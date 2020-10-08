У Львові один із ліцеїв достроково йде на канікули через спалах коронавірусу
Львівський ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса повідомив, що достроково йде на канікули через спалах коронавірусу серед вчителів та учнів. Так, осінні канікули в школі будуть з 9 по 16 жовтня, після цього навчання розпочнеться дистанційно.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ліцею у фейсбуці.
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Щоб убезпечити дітей та зупинити поширення захворюваності адміністрація ліцею за рішенням педради переносить канікули з 9 до 16 жовтня. "З 19 до 23 жовтня ліцей працюватиме дистанційно", – додали вони.
Скільки у закладі освіти хворих на COVID-19? Станом на 8 жовтня 22 педагоги перебувають на лікарняному, у шести з них підтверджено коронавірус. Серед учнів поки є лише два підтверджених випадки захворювання, ще на самоізоляції працюють шість класів в яких навчається 172 учня), а дистанційно – сім класів.
До слова, у двох середніх школах Львова учні старших класів переведені на дистанційне навчання після того, як серед учнів і персоналу було зафіксовано хворих на коронавірус. До того ж, у понад 20 школах міста по 1-2 класи перевели на онлайн-навчання.
Зазначимо, що станом на 8 жовтня у Львівській області підтверджено майже 22 тисячі випадки інфікування коронавірусом, з них – 600 людей померли та 8 396 пацієнтів одужали. За минулу добу лабораторні центри виявили 227 позитивних тестів.