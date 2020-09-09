У Львівській області вже п’ять шкіл перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, через виявлення коронавірусу чи технічні проблеми.

Про це директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Олег Паска розповів агентству "Інтерфакс-Україна".

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Так, три школи перейшли на карантин та дистанційне навчання через те, що серед учнів чи працівників закладів виявили інфікованих коронавірусом. Йдеться про:

навчальний заклад в місті Ходорів Жидачівського району;

ліцей у селі Козьова Сколівського району;

школу в селі Великосілки Кам’янка-Бузького району.

Також окремі класи у трьох школах Львова перевели на дистанційне навчання у зв'язку з хворими на COVID-19. Також тимчасово призупинено роботу одного з дитячих садків у місті.

Проте ще дві школи перейшли на онлайн-навчання з інших причин. Зокрема в селі Солонка Пустомитівського району щонайменше до 15 вересня триватиме капітальний ремонт будівлі. А у селі Пристань Сокальського району навчання проходить дистанційно, бо там заборонили використання будівлі школи через відсутність пожежної сигналізації.

Решта 1 188 шкіл Львівської області навчаються у штатному режимі.

До слова, у Львівській області підтверджено понад 16 тисяч випадків інфікування коронавірусом, з них 454 — летальні. За 8 серпня лабораторії підтвердили 196 випадків.