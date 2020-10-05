В Україні 3 жовтня оголосили переможців щорічної премії Global Teacher Prize Ukraine. У номінації "Вибір серцем" переміг вчитель зі Львова Олег Швед. У подарунок освітянин отримав 30 тисяч гривень на поїздку на освітній форум Global Teacher Prize у Дубай.

Чоловік працює вчителем української мови та літератури у львівській лікарні ОХМАТДИТ протягом 30 років, повідомляє "Освіторія".

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Як нагороджували викладача

Переможця у номінації "Вибір серцем" оголошувала журналістка, кураторка премії Наталія Мосейчук. Вона розповіла, що під час поїздки до Львова в ОХМАДИТі вона зустріла Шведа. Мосейчук тоді подумала, що усі вчителі повинні бути схожими на нього.

Номінація "Вибір серцем" – це не про методику і не про академічні успіхи учнів, це про людяність і відданість. За правилами я мала обрати одного педагога, але я хочу зробити виняток. Два роки тому я була у Львові, ми переймали досвід лікарняних шкіл від Західноукраїнського медичного центру та ОХМАТДИТу. У львівському ОХМАТДИТі я побачила вчителя і одразу сказала, що вчителі в лікарняних школах мають бути схожими на нього,

– розповіла Мосейчук під час вручення премії.

Хто ще переміг на премії

Швед розділив перемогу у номінації "Вибір серцем" зі своєю колегою Вікторією Щербаковою. Вона викладає у місті Кролевець на Сумщині. Швед виграв 30 тисяч гривень, а Щербакова – 80 тисяч. За даними "Освіторії", переможці поїдуть на освітній форум Global Teacher Prize у Дубай.