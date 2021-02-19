Львівський університет Франка припинив підготовку вчителів фізики

Львівський університет імені Івана Франка припинив готувати вчителів фізики. Відомо, що виш закрив освітню програму через непопулярність професії вчителя фізики серед абітурієнтів.

Додамо, що випускники інших спеціальностей фізичного факультету можуть бути вчителями фізики, однак працювати у школи йдуть лише одиниці.

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Керівник обласного департаменту освіти Олег Паска розповів, що у Львові та ближніх районах бракує вчителів фізики, математики та музики.

У Львівському університеті з вересня 2021 року закривають педагогічну спеціальність для вчителів фізики. Тому треба працювати з Дрогобицьким педагогічним університетом та іншими закладами, щоб вони цей набір продовжували,

– наголосив він.

Заступник декана фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Олег Бовгира підтвердив, що факультет закрив освітню програму "Середня освіта. Фізика", яка була відкрита кілька років для підготовки вчителів фізики. Причиною став недобір абітурієнтів.

Відомо, що за останні три роки на цю спеціальність зголошувалися лише по троє-п’ятеро абітурієнтів.

Які студенти університету Франка можуть викладати фізику в школі? Заступник декана розповів, що вчителем фізики може бути особа, яка закінчила інші освітні програми на фізичному факультеті – "Фізика і астрономія" чи "Прикладна фізика і наноматеріали".

Так, випускники цих спеціальностей проходять педагогічну практику у школі і мають право йти працювати вчителями фізики.

Можна сказати, що ситуація з підготовкою вчителів фізики критична. Наші випускники більше зорієнтовані йти на інженерні спеціальності, або в IT-сферу. Вони мають право йти викладати в школу, але не йдуть. У нас на дошці оголошень десь вісім вакансій вчителів фізики у львівських школах,

– каже Олег Бовгира.

Він вважає, що проблема з вчителями фізики стала гострою за останні п’ять років. Натомість ситуація з вчителями математики та хімії наразі не така критична.

Загалом фізичний факультет ЛНУ імені Івана Франка в останні роки набирає близько 60-65 абітурієнтів за наявності 80-85 бюджетних місць. Цікаво, що у 2020 році там відкрили нову освітню спеціальність, яка пов’язана з IT-сферою – "Квантові комп’ютери і квантове програмування".