Львівський університет Франка став партнером Альянсу європейських вишів

Львівський національний університет імені Івана Франка став повноцінним партнером Альянсу європейських університетів, який об’єднує 160 тисяч студентів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький

До теми Якою буде вступна кампанія під час війни: у МОН відповіли на головні питання

Альянс складається з 7 університетів у таких країнах:

Португалії (місто Коїмбра),

Іспанії (місто Саламанка),

Фінляндії (місто Турку),

Німеччині (місто Єна),

Франції (місто Пуатьє),

Румунії (місто Ясси),

Італія (місто Павія).

6 квітня ректори вищих навчальних закладів Європи підписали Меморандум про співпрацю, яка визначає ЛНУ імені Івана Франка партнером Альянсу.

Це визначна подія для Львівщини. Партнерство з Альянсом європейських університетів допоможе покращити якість освітнього процесу, інтегрувати світові стандарти в українську систему освіти та сприятиме науковим дослідженням та інноваціям,

– написав Козицький.

Львівська ОВА підтримує розширення міжнародного освітнього співробітництва ЛНУ імені Івана Франка, а також сприятиме майбутнім партнерствам усіх освітніх закладів області.

До слова, Росія ще на початку березня обстріляла один з найстаріших вишів Європи – Харківський університет імені Каразіна. У Міносвіти зазначили, що виш перемістять у більш безпечне місце.

Цікаво – у Росії школярам розказують про користь санкцій Заходу: дивіться відео