Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький
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Альянс складається з 7 університетів у таких країнах:
- Португалії (місто Коїмбра),
- Іспанії (місто Саламанка),
- Фінляндії (місто Турку),
- Німеччині (місто Єна),
- Франції (місто Пуатьє),
- Румунії (місто Ясси),
- Італія (місто Павія).
6 квітня ректори вищих навчальних закладів Європи підписали Меморандум про співпрацю, яка визначає ЛНУ імені Івана Франка партнером Альянсу.
Це визначна подія для Львівщини. Партнерство з Альянсом європейських університетів допоможе покращити якість освітнього процесу, інтегрувати світові стандарти в українську систему освіти та сприятиме науковим дослідженням та інноваціям,
– написав Козицький.
Львівська ОВА підтримує розширення міжнародного освітнього співробітництва ЛНУ імені Івана Франка, а також сприятиме майбутнім партнерствам усіх освітніх закладів області.
До слова, Росія ще на початку березня обстріляла один з найстаріших вишів Європи – Харківський університет імені Каразіна. У Міносвіти зазначили, що виш перемістять у більш безпечне місце.
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