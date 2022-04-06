Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький

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Альянс складається з 7 університетів у таких країнах:

Португалії (місто Коїмбра),

Іспанії (місто Саламанка),

Фінляндії (місто Турку),

Німеччині (місто Єна),

Франції (місто Пуатьє),

Румунії (місто Ясси),

Італія (місто Павія).

6 квітня ректори вищих навчальних закладів Європи підписали Меморандум про співпрацю, яка визначає ЛНУ імені Івана Франка партнером Альянсу.

Це визначна подія для Львівщини. Партнерство з Альянсом європейських університетів допоможе покращити якість освітнього процесу, інтегрувати світові стандарти в українську систему освіти та сприятиме науковим дослідженням та інноваціям,

– написав Козицький.

Львівська ОВА підтримує розширення міжнародного освітнього співробітництва ЛНУ імені Івана Франка, а також сприятиме майбутнім партнерствам усіх освітніх закладів області.

До слова, Росія ще на початку березня обстріляла один з найстаріших вишів Європи – Харківський університет імені Каразіна. У Міносвіти зазначили, що виш перемістять у більш безпечне місце.

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